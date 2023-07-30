Появилось видео с моментом падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом

На видео запечатлен момент после падения предположительно беспилотника в хуторе Дарагановка 30 июля. Местные жители сообщили, что заметили вероятно два БПЛА, один из них упал и вызвал пожар. Возгорание местные жители тушат своими силами. При этом в домах выключили свет.