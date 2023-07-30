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Появилось видео с моментом падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом

30 июля 2023, 18:50
Фото: mil.ru
Появилось видео с моментом падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом
В Сети распространяется видео с моментом падения беспилотника в хуторе Дарагановка в 10 километрах от Таганрога.

На видео запечатлен момент после падения предположительно беспилотника в хуторе Дарагановка 30 июля. Местные жители сообщили, что заметили вероятно два БПЛА, один из них упал и вызвал пожар. Возгорание местные жители тушат своими силами. При этом в домах выключили свет.

Никаких комментариев от представителей органов власти или силовых ведомств не поступало. Информация уточняется.

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Появилось видео с моментом падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом
Видео: ТГ канал Ростов Главный

Напомним, что 28 июля Таганрог подвергся ракетной атаке со стороны Украины. Ракету С-200 сбили над городом, ее части упали на художественный музей. Пострадали люди. В домах выбило окна.

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