Появилось видео с моментом падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
На видео запечатлен момент после падения предположительно беспилотника в хуторе Дарагановка 30 июля. Местные жители сообщили, что заметили вероятно два БПЛА, один из них упал и вызвал пожар. Возгорание местные жители тушат своими силами. При этом в домах выключили свет.
Никаких комментариев от представителей органов власти или силовых ведомств не поступало. Информация уточняется.
Напомним, что 28 июля Таганрог подвергся ракетной атаке со стороны Украины. Ракету С-200 сбили над городом, ее части упали на художественный музей. Пострадали люди. В домах выбило окна.