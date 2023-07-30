Проверку систем оповещения начали в Ростовской области после атаки на Таганрог

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Накануне проверки власти Гуково предупредили, что систему оповещения запустят в 12:00. Проверка должна была пройти в плановом режиме. Жителей города призвали спокойно отнестись к данному мероприятию.
Позже местные жители начали писать в соцсетях, что оповещения почти не было слышно.
«На улице что-то прозвучало, но никто внимания не обратил: машины гудят, стоит шум, а то, что говорят в рупор, вообще не понятно. В квартирах вообще не слышно», — написал один из жителей.
Напомним, 28 июля в Таганроге взорвалась ракета, пущенная с территории Украины. Еще одна ракета, сбитая российскими ПВО, упала под Азовом. Жители Ростовской области после этого пожаловались в соцсетях, что перед взрывом ракеты они не работала система оповещения.