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Проверку систем оповещения начали в Ростовской области после атаки на Таганрог

30 июля 2023, 06:31
Фото: 1MI
Проверку систем оповещения начали в Ростовской области после взрыва ракет
Работу системы оповещения проверили в субботу днем в городе Гуково Ростовской области, сообщила местная администрация.

Накануне проверки власти Гуково предупредили, что систему оповещения запустят в 12:00. Проверка должна была пройти в плановом режиме. Жителей города призвали спокойно отнестись к данному мероприятию.

Позже местные жители начали писать в соцсетях, что оповещения почти не было слышно.

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«На улице что-то прозвучало, но никто внимания не обратил: машины гудят, стоит шум, а то, что говорят в рупор, вообще не понятно. В квартирах вообще не слышно», — написал один из жителей.

Напомним, 28 июля в Таганроге взорвалась ракета, пущенная с территории Украины. Еще одна ракета, сбитая российскими ПВО, упала под Азовом. Жители Ростовской области после этого пожаловались в соцсетях, что перед взрывом ракеты они не работала система оповещения.

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#Проверка#Система оповещения#Ростовская область#Взрыв#Ракета#Падение ракеты#Общество
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