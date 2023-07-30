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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

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Updated Сегодня, 14:22

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Река в Ростовской области перекрасилась в розовый цвет и появилась вонь

30 июля 2023, 14:18
Фото: 1MI
В Ростовской области одна из рек по неизвестной причине стала розового цвета, сообщили местные жители в соцсетях.

Происшествие случилось в хуторе Россошь Тарасовского района, где изменился цвет воды в реке. По словам местных жителей, здесь также появился неприятный запах.

Жители населенного пункта попросили Роспотребнадзор разобраться в причинах случившегося. Официальной информации о проблемах с водой пока не поступало, она уточняется.

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Ранее жители поселка Рассвет пожаловались на подачу технической воды вместо питьевой. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого необычные пятна появились на поверхности реки Дон в Ростове-на-Дону.

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