Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Происшествие случилось в хуторе Россошь Тарасовского района, где изменился цвет воды в реке. По словам местных жителей, здесь также появился неприятный запах.
Жители населенного пункта попросили Роспотребнадзор разобраться в причинах случившегося. Официальной информации о проблемах с водой пока не поступало, она уточняется.
Ранее жители поселка Рассвет пожаловались на подачу технической воды вместо питьевой. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого необычные пятна появились на поверхности реки Дон в Ростове-на-Дону.