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Ростовчане заявили о намечающейся массовой драке в парке на Чкаловском

30 июля 2023, 07:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону предотвратили массовую драку, которая намечалась на Чкаловском, сообщили горожане в соцсетях.

По их словам, все началось с конфликта двух ростовчан в Интернете, из-за чего они решили встретиться и разобраться. Говорится, что каждый позвал со своей стороны друзей.

«Кто-то увидел, что намечается жесть, и вызвал силовиков. Приехали десятки машин и утихомирили буйных ростовчан», — написал автор.

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Эту ситуацию прокомментировали в полиции и рассказали, что поступило сообщение о нарушении общественного порядка. После этого приехали наряды патрульно-постовой службы.

«Нарушений общественного порядка выявлено не было. Сейчас проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства», — прокомментировали в полиции.

Ранее ростовчанин жестоко избил водителя во время дорожного конфликта.

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