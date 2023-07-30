Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По их словам, все началось с конфликта двух ростовчан в Интернете, из-за чего они решили встретиться и разобраться. Говорится, что каждый позвал со своей стороны друзей.
«Кто-то увидел, что намечается жесть, и вызвал силовиков. Приехали десятки машин и утихомирили буйных ростовчан», — написал автор.
Эту ситуацию прокомментировали в полиции и рассказали, что поступило сообщение о нарушении общественного порядка. После этого приехали наряды патрульно-постовой службы.
«Нарушений общественного порядка выявлено не было. Сейчас проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства», — прокомментировали в полиции.
Ранее ростовчанин жестоко избил водителя во время дорожного конфликта.