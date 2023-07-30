Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В июле этого года к 39-летнему мужчине на улице подошли неизвестные люди и начали угрожать пневматическим пистолетом. Они потребовали у него сотовый телефон, но он отказался его отдавать, в результате чего его избили.
После этого пострадавшего затащили в автомобиль и увезли его за город, где продолжили избивать, требуя пин-код от банковской карты, чтобы получить доступ к деньгам. После нападения они скрылись, а пострадавшего госпитализировали.
В ходе проведения обыска в одном из развлекательных заведений города и местах проживания злоумышленников оперативники обнаружили необходимые доказательства.
По факту разбоя завели уголовное дело, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее жителя в Ростовской области арестовали за вооруженное ограбление офиса микрозаймов.