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Силовики задержали банду за похищение человека в Ростовской области

30 июля 2023, 12:59
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали четверых человек, которые похитили мужчину и избили его, сообщили в региональном УМВД.

В июле этого года к 39-летнему мужчине на улице подошли неизвестные люди и начали угрожать пневматическим пистолетом. Они потребовали у него сотовый телефон, но он отказался его отдавать, в результате чего его избили.

После этого пострадавшего затащили в автомобиль и увезли его за город, где продолжили избивать, требуя пин-код от банковской карты, чтобы получить доступ к деньгам. После нападения они скрылись, а пострадавшего госпитализировали.

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В ходе проведения обыска в одном из развлекательных заведений города и местах проживания злоумышленников оперативники обнаружили необходимые доказательства.

По факту разбоя завели уголовное дело, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее жителя в Ростовской области арестовали за вооруженное ограбление офиса микрозаймов.

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