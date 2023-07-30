Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Ранее в Сети появилась информация, что в воскресенье, 30 июля, якобы упал беспилотник в хуторе Дарагановка. Местные жители заявили о взрыве и возгорании. На месте работают сотрудники экстренных служб.
При этом ранее в Таганроге упали обломки сбитой украинской ракеты, из-за чего оказались повреждены несколько зданий. Также пострадали 22 человека, в том числе ребенок.
Сейчас в соцсетях началось бурное обсуждение новой новости.
«Еще один? Снова?», — заявили ростовчане.
«Главное, чтобы люди не пострадали и дома», — сообщают горожане.
Также пользователи интересуются, откуда мог прилететь беспилотник, если это действительно был он.