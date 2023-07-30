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«Снова?»: ростовчане прокомментировали падение беспилотника 30 июля

30 июля 2023, 19:08
Фото: MIL.ru
Жителей в Ростовской области напугало возможное падение беспилотника днем 30 июля

Жителей в Ростовской области напугало падение беспилотника днем 30 июля

Жители Ростовской области прокомментировали появившуюся информацию о возможном падении беспилотника, обсуждение началось в соцсетях.

Ранее в Сети появилась информация, что в воскресенье, 30 июля, якобы упал беспилотник в хуторе Дарагановка. Местные жители заявили о взрыве и возгорании. На месте работают сотрудники экстренных служб.

При этом ранее в Таганроге упали обломки сбитой украинской ракеты, из-за чего оказались повреждены несколько зданий. Также пострадали 22 человека, в том числе ребенок.

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Сейчас в соцсетях началось бурное обсуждение новой новости.

«Еще один? Снова?», — заявили ростовчане.

«Главное, чтобы люди не пострадали и дома», — сообщают горожане.

Также пользователи интересуются, откуда мог прилететь беспилотник, если это действительно был он.

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