Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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В понедельник, 31 июля, температура составит 32 градуса и будет облачно. Такая же погода сохранится во вторник, а столбики термометров покажут 34 градуса.
В среду и четверг, 2 и 3 августа, ожидаются дожди, а температура воздуха составит около 32 градусов. В пятницу столбики термометров снова окажутся на отметке в 34 градуса и вернется облачная погода.
В субботу, 5 числа, прогнозируют жару до 37 градусов, осадков в этот день не прогнозируют. В ночное время температура будет опускаться до 20 градусов.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.