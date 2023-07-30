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Стали известны даты страшной жары в Ростове-на-Дону в августе

30 июля 2023, 16:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в начала августа прогнозируют очень жаркую погоду с температурой до 37 градусов, сообщили синоптики.

В понедельник, 31 июля, температура составит 32 градуса и будет облачно. Такая же погода сохранится во вторник, а столбики термометров покажут 34 градуса.

В среду и четверг, 2 и 3 августа, ожидаются дожди, а температура воздуха составит около 32 градусов. В пятницу столбики термометров снова окажутся на отметке в 34 градуса и вернется облачная погода.

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В субботу, 5 числа, прогнозируют жару до 37 градусов, осадков в этот день не прогнозируют. В ночное время температура будет опускаться до 20 градусов.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Жара#Погода#Синоптики#Осадки#Облачно#Дожди#Температура#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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