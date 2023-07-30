Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на Таганрог, что стало причиной повреждений ряда зданий. Теперь проводятся работы по разбору завалов.
Вместе с этим продолжает работу комиссия по обследованию домов. Всего во время теракта ранения получили 22 человека, в том числе несовершеннолетний, упавший на велосипеде.
В больницах остаются девять граждан, у них состояние средней степени тяжести. Пострадавшим будет оказана материальная помощь.
Ранее проверку систем оповещения начали в Ростовской области после атаки на Таганрог.