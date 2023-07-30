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Стали известны подробности разбора завалов после взрыва в Таганроге 28 июля

30 июля 2023, 12:53
Фото: 1MI
В Таганроге задействовали восемь единиц техники для разбора завалов после взрыва, сообщили в облправительстве.

Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на Таганрог, что стало причиной повреждений ряда зданий. Теперь проводятся работы по разбору завалов.

Вместе с этим продолжает работу комиссия по обследованию домов. Всего во время теракта ранения получили 22 человека, в том числе несовершеннолетний, упавший на велосипеде.

Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в Таганроге
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В больницах остаются девять граждан, у них состояние средней степени тяжести. Пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Ранее проверку систем оповещения начали в Ростовской области после атаки на Таганрог.

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