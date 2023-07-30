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Стали известны подробности стрельбы из окна бара в Таганроге днем 30 июля

30 июля 2023, 11:02
Фото: 1MI
Стали известны подробности стрельбы из окна бара в Таганроге днем 30 июля
В Таганроге днем в воскресенье, 30 июля, мужчина забежал в бар и открыл огонь из оружия, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что мужчина забежал в заведение на улице Александровской и якобы начал стрелять из окна по прохожим. Говорится, что на место прибыли росгвардейцы и полицейские.

«Стрелка задержали, сейчас устанавливаются все обстоятельства. Предварительно, никто не пострадал», — уточнил канал.

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Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

До этого ростовчане заявили о вооруженном нападении и стрельбе на Мечникова ночью 25 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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