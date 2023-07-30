Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Канал пишет, что мужчина забежал в заведение на улице Александровской и якобы начал стрелять из окна по прохожим. Говорится, что на место прибыли росгвардейцы и полицейские.
«Стрелка задержали, сейчас устанавливаются все обстоятельства. Предварительно, никто не пострадал», — уточнил канал.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
До этого ростовчане заявили о вооруженном нападении и стрельбе на Мечникова ночью 25 мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.