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Стали известны подробности возможного падения беспилотника в Ростовской области

30 июля 2023, 18:34
Фото: ministryofdefenceua/cc by 4.0
Стали известны подробности возможного падения беспилотника в Ростовской области
В Ростовской области вечером в воскресенье, 30 июля, мог упасть беспилотник, сообщили местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, происшествие случилось в 21.00 мск в хуторе Дарагановка, что недалеко от Таганрога. Они заявили, что якобы взорвался беспилотник.

Местные жители рассказали также о начавшемся пожаре и о том, что пропал свет в домах. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Стали известны подробности возможного падения беспилотника в Ростовской области
Видео: ТГ канал Ростов Главный

Пользователи в комментариях написали, что были удивлены происходящему. Также они интересуются подробностями происшествия.

Ранее над Таганрогом сбили украинскую ракету, из-за чего обломки упали на город. Тогда пострадали 22 человека, в том числе ребенок.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом#Видео
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