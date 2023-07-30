Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
По словам очевидцев, происшествие случилось в 21.00 мск в хуторе Дарагановка, что недалеко от Таганрога. Они заявили, что якобы взорвался беспилотник.
Местные жители рассказали также о начавшемся пожаре и о том, что пропал свет в домах. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Пользователи в комментариях написали, что были удивлены происходящему. Также они интересуются подробностями происшествия.
Ранее над Таганрогом сбили украинскую ракету, из-за чего обломки упали на город. Тогда пострадали 22 человека, в том числе ребенок.