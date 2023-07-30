Стало известно о пострадавших в результате падения БПЛА в хуторе под Таганрогом

В результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка пострадал один человек. По данным телеграм-каналов, это женщина, она получила ожоги, когда тушила пожар. Летательный объект, по словам местных жителей, двигался очень низко. Упав, он повредил частный дом и два автомобиля. Сам БПЛА рухнул на дорогу и вызвал пожар.