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Стало известно о пострадавших в результате падения БПЛА в хуторе под Таганрогом

30 июля 2023, 19:06
Фото: National guard of UA/wikimedia.org
Стало известно о двух пострадавших в результате падения БПЛА в хуторе под Таганрогом
Предварительно один человек пострадал в результате падения беспилотника в хуторе в Ростовской области, сообщает канал BAZA.

В результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка пострадал один человек. По данным телеграм-каналов, это женщина, она получила ожоги, когда тушила пожар. Летательный объект, по словам местных жителей, двигался очень низко. Упав, он повредил частный дом и два автомобиля. Сам БПЛА рухнул на дорогу и вызвал пожар.

Кадры с места падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом
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Последствия пожара люди ликвидируют своими силами. «Тушат шлангами. Валяется беспилотник на дороге, проезда вообще нету», — заявила очевидица.

В домах, расположенных в хуторе, нет света.

Стало известно о двух пострадавших в результате падения БПЛА в хуторе под Таганрогом
Видео: ТГ канал База
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#Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом#Видео
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