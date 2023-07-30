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Стало известно о пострадавшем ребенке при взрыве в Таганроге днем 28 июля

30 июля 2023, 09:08
В Таганроге во время взрыва пострадал ребенок, упав с велосипеда, сообщили в правительстве региона.

Происшествие случилось днем в пятницу, 28 июля, когда система ПВО сбила украинскую ракету и обломки упали на город. В результате за медпомощью обратились 22 человека.

«В том числе пострадал ребенок, который упал с велосипеда и получил ушиб. Он обратился за помощью на следующий день», — сказано в сообщении.

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В данный момент проводится работа по разбору завалов, задействовали восемь единиц техники. Кроме того, продолжается обследование домов.

Ранее проверку систем оповещения начали в Ростовской области после атаки на Таганрог.

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