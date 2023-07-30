Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Происшествие случилось днем в пятницу, 28 июля, когда система ПВО сбила украинскую ракету и обломки упали на город. В результате за медпомощью обратились 22 человека.
«В том числе пострадал ребенок, который упал с велосипеда и получил ушиб. Он обратился за помощью на следующий день», — сказано в сообщении.
В данный момент проводится работа по разбору завалов, задействовали восемь единиц техники. Кроме того, продолжается обследование домов.
Ранее проверку систем оповещения начали в Ростовской области после атаки на Таганрог.