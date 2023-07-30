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Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в Таганроге

30 июля 2023, 09:39
Фото: 1MI
В Таганроге пострадавшие после взрыва находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили в правительстве региона.

Всего на момент воскресенья к медикам обратились 22 человека, в том числе несовершеннолетний. Он получил ушиб при падении с велосипеда.

«В больнице остается 9 человек с травмами. Состояние пациентов средней степени тяжести», — рассказали в правительстве.

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Отмечается, что девять человек передали заявления на выплаты единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС.

Напомним, что российская система ПВО сбила украинскую ракету, но обломки упали на Таганрог и повредили ряд зданий. По факту совершения теракта возбудили уголовное дело.

Теперь проводится обследование домов.

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