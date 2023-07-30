Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в Таганроге

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Всего на момент воскресенья к медикам обратились 22 человека, в том числе несовершеннолетний. Он получил ушиб при падении с велосипеда.
«В больнице остается 9 человек с травмами. Состояние пациентов средней степени тяжести», — рассказали в правительстве.
Отмечается, что девять человек передали заявления на выплаты единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС.
Напомним, что российская система ПВО сбила украинскую ракету, но обломки упали на Таганрог и повредили ряд зданий. По факту совершения теракта возбудили уголовное дело.
Теперь проводится обследование домов.