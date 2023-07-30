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Стало известно о вспышке кори в детском отделении больницы №20 в Ростове-на-Дону

30 июля 2023, 10:30
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в детском отделении городской больницы №20 выявили вспышку кори, сообщают СМИ.

Источник рассказал Bloknot-rostov, что заболели корью несколько человек, но точное количество не раскрывается. Кроме того, об этом изданию рассказали родители детей.

«Нам поступил звонок из поликлиники, где сотрудница рассказала, что по их данным мы были в этой больнице, а там, как оказалось, возникла вспышка кори. Нам сказали сидеть на карантине 21 день», — приводит слова местной жительницы издание.

Более семи тысяч детей в Ростовской области ждут вакцину от кори
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Официальной информации о заболевании не поступало, она уточняется.

В начале июля появилась информация, что более семи тысяч детей в Ростовской области ждут вакцину от кори. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Корь#Больница №20#Вакцинация#Дети#Вспышка#Происшествие
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