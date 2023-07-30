Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Источник рассказал Bloknot-rostov, что заболели корью несколько человек, но точное количество не раскрывается. Кроме того, об этом изданию рассказали родители детей.
«Нам поступил звонок из поликлиники, где сотрудница рассказала, что по их данным мы были в этой больнице, а там, как оказалось, возникла вспышка кори. Нам сказали сидеть на карантине 21 день», — приводит слова местной жительницы издание.
Официальной информации о заболевании не поступало, она уточняется.
В начале июля появилась информация, что более семи тысяч детей в Ростовской области ждут вакцину от кори. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.