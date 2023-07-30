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Цены на бензин снова взлетели в Ростовской области в июне

30 июля 2023, 17:58
Фото: 1MI
В Ростовской области стоимость бензина в июне 2023 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат.

В мае стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 47,98 рубля, через месяц она выросла до 48,7 рубля. АИ-95 подорожал с 53,5 рубля до 54,3 рубля.

Что касается марки АИ-98, то литр стоил 61,72 рубля, теперь же стоимость выросла до 62,6 рубля. Цена дизельного топлива увеличилась с 55 до 55,4 рубля.

Литр бензина в Ростовской области подорожал на 1,5 рубля за два месяца
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Согласно официальным данным, в июне рост потребительских цен на бензин на 1,7% и более отмечался в 37 субъектах России. Заметнее всего бензин подорожал в Республике Тыва — на 8,6% и Ямало-Ненецком автономном округе — на 4,7%.

Ранее Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области.

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