Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
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Updated Сегодня, 18:00
В мае стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 47,98 рубля, через месяц она выросла до 48,7 рубля. АИ-95 подорожал с 53,5 рубля до 54,3 рубля.
Что касается марки АИ-98, то литр стоил 61,72 рубля, теперь же стоимость выросла до 62,6 рубля. Цена дизельного топлива увеличилась с 55 до 55,4 рубля.
Согласно официальным данным, в июне рост потребительских цен на бензин на 1,7% и более отмечался в 37 субъектах России. Заметнее всего бензин подорожал в Республике Тыва — на 8,6% и Ямало-Ненецком автономном округе — на 4,7%.
Ранее Центробанк объяснил высокие цены на бензин в Ростовской области.