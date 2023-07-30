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В ДТП на трассе в Ростовской области пострадал 9-летний ребенок 29 июля

30 июля 2023, 05:38
Фото: ГИБДД
В ДТП пострадал 9-летний ребенок в Ростовской области 29 июля
В результате аварии на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» травмы получил девятилетний ребенок, сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла в 10:50 в субботу, 29 июля. Находящийся за рулем Ford Focus 66-летний водитель выезжая со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу Daewoo Nexia.

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При столкновении двух машин пострадал несовершеннолетний, который в это время находился в салоне второй иномарки. Ребенка забрали приехавшие на место ДТП медики в больницу.

Ранее в Ростове на улице Космонавтов водитель иномарки сбил ребенка, который переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора. Подростку понадобилась помощь медиков.

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