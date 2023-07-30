В ДТП на трассе в Ростовской области пострадал 9-летний ребенок 29 июля

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Авария произошла в 10:50 в субботу, 29 июля. Находящийся за рулем Ford Focus 66-летний водитель выезжая со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу Daewoo Nexia.
При столкновении двух машин пострадал несовершеннолетний, который в это время находился в салоне второй иномарки. Ребенка забрали приехавшие на место ДТП медики в больницу.
Ранее в Ростове на улице Космонавтов водитель иномарки сбил ребенка, который переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора. Подростку понадобилась помощь медиков.