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Published Сегодня, 11:18

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В Ростовской области нашли тело пропавшей 36-летней женщины

30 июля 2023, 11:18
Фото: 1MI
В Ростовской области разыскали тело женщины, которая числилась пропавшей, сообщили местные поисковики.

Напомним, что 36-летняя Татьяна Лободина пропала 16 июля, информации о ее местонахождении не было. В результат организовали поиск ростовчанки.

Теперь стало известно, что удалось найти тело женщины.

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«Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», — написали поисковики. Что именно с ней произошло, не раскрывается.

Ранее стало известно, что Ростовской области без вести пропавший мужчина умер от переохлаждения. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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