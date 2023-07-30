Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Напомним, что 36-летняя Татьяна Лободина пропала 16 июля, информации о ее местонахождении не было. В результат организовали поиск ростовчанки.
Теперь стало известно, что удалось найти тело женщины.
«Найдена, погибла. Соболезнования родным и близким», — написали поисковики. Что именно с ней произошло, не раскрывается.
Ранее стало известно, что Ростовской области без вести пропавший мужчина умер от переохлаждения. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.