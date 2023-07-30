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В Таганроге 18 человек обратились за выплатами после теракта днем 28 июля

30 июля 2023, 09:16
Фото: 1MI
В Таганроге 18 человек передали заявления на единовременную выплату материальной помощи после взрыва, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что российская система ПВО сбила в воздухе украинскую ракету, обломки которой упали на город и стали причиной разрушений. Всего пострадали 22 человека, в том числе ребенок.

«От 18 граждан приняты заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости», — прокомментировали в правительстве.

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В данный момент продолжается работа по приему заявлений. Также специалисты разбирают завалы, им понадобились восемь единиц техники.

Напомним, что проверку систем оповещения начали в Ростовской области после атаки на Таганрог.

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