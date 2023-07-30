Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Напомним, что российская система ПВО сбила в воздухе украинскую ракету, обломки которой упали на город и стали причиной разрушений. Всего пострадали 22 человека, в том числе ребенок.
«От 18 граждан приняты заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости», — прокомментировали в правительстве.
В данный момент продолжается работа по приему заявлений. Также специалисты разбирают завалы, им понадобились восемь единиц техники.
Напомним, что проверку систем оповещения начали в Ростовской области после атаки на Таганрог.