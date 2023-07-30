Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
На данный момент девять раненых человек передали заявления на выплаты единовременного пособия. Кроме того, приняты заявления от 18 граждан на получение денег и на оказание помощи в связи с утратой имущества.
Власти уточнили, что сейчас продолжается работа по приему заявлений. Всего пострадали 22 человека, из которых девять в данный момент находятся в больнице.
Между тем, специалисты при помощи спецтехники разбирают завалы.
Напомним, что на город рухнули обломки сбитой украинской ракеты, из-за чего оказались повреждены несколько зданий. По факту совершения теракта киевским режимом возбудили уголовное дело.