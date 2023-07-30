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Published Сегодня, 14:59

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Updated Сегодня, 15:01

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В Таганроге от пострадавших после взрыва приняли 27 заявлений на выплаты

30 июля 2023, 14:59
Фото: 1MI
В Таганроге от местных жителей, которые пострадали во время взрыва, поступили заявления на получение выплат, сообщили в облправительстве.

На данный момент девять раненых человек передали заявления на выплаты единовременного пособия. Кроме того, приняты заявления от 18 граждан на получение денег и на оказание помощи в связи с утратой имущества.

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Власти уточнили, что сейчас продолжается работа по приему заявлений. Всего пострадали 22 человека, из которых девять в данный момент находятся в больнице.

Между тем, специалисты при помощи спецтехники разбирают завалы.

Напомним, что на город рухнули обломки сбитой украинской ракеты, из-за чего оказались повреждены несколько зданий. По факту совершения теракта киевским режимом возбудили уголовное дело.

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