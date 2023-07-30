Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В пятницу, 28 июля, около 16.00 мск жители местности услышали громкий звук взрыва, а в небе появились огромные черные клубы дыма. Те, кто находился поблизости, видели поврежденные здания, обрушившиеся на автомобили кирпичи и выбитые окна в домах. Они также сообщили о появившейся яме диаметром около пяти метров.
По информации министерства обороны РФ, атака была совершена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российская система ПВО сбила ее в воздухе, однако обломки упали на город. Известно, что теракт совершил киевский режим.
Губернатор заявил, что эпицентр взрыва произошел на территории местного художественного музея. Стена, крыша были разрушены, а также повреждены ближайшие гаражи и хозяйственные строения. Кафе «Чехов сад» тоже пострадало.
В результате инцидента ранения получили 22 человека, включая ребенка. Сейчас продолжаются работы по разбору завалов.
Одному из иностранных судов был запрещен вход в порт Ростова-на-Дону из-за обнаруженных следов взрывчатых веществ. Согласно данным ФСБ, данное судно прибыло из турецкого порта Синоп через Керченский пролив с целью погрузки зерна в ростовском порту.
В ходе проверки были обнаружены следы тротила как в грузовом отсеке, так и на спасательной шлюпке судна. Кроме того, стало известно, что оно ранее дважды заходило в украинский порт Рени в период с июня по июль текущего года.
До этого появилась информация о еще одном судне, на котором обнаружили следы взрывчатых веществ. Оно направлялось из Турции в Ростов.
Трагедия произошла в аквапарке «Осьминожек» на бульваре Комарова. В среду, 26 июля, маленький ребенок отдыхал со своей семьей и решил покупаться в бассейне, но спустя некоторое время обнаружили его тело.
Спасатели попытались спасти мальчика, но даже после проведения реанимационных мероприятий, к жизни его вернуть не удалось. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс, а в городе проверили комплексы с открытыми бассейнами и выявили ряд нарушений.