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Власти в Ростовской области опровергли вспышку кори

30 июля 2023, 13:35
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в больнице №20 нет вспышки кори, сообщили в правительстве региона.

Ранее СМИ писали, что в детском отделении больницы якобы выявили вспышку кори. Однако власти региона эту информацию не подтвердили.

«В инфекционом отделении находится пациент с подозрением на заболевание корью. Проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. В начале следующей недели, после проведения исследований, диагноз будет установлен», — сказано в сообщении.

В Ростовской области количество заболевших корью выросло на 17% с начала июня
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Отмечается, что ситуация находится под контролем регионального Минздрава.

Читайте также о том, сколько жителей Ростовской области заболели корью в 2023 году и чем она опасна.

#Ростов#Корь#Больница#СМИ#Пациент#Детское отделение#Инфекционное отделение#Санитарно-эпидемиологические мероприятия#Диагноз#2023 год#Опасность#Минздрав#Заболевание#Жители#Илья Протвинов
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