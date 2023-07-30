Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Ранее СМИ писали, что в детском отделении больницы якобы выявили вспышку кори. Однако власти региона эту информацию не подтвердили.
«В инфекционом отделении находится пациент с подозрением на заболевание корью. Проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. В начале следующей недели, после проведения исследований, диагноз будет установлен», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится под контролем регионального Минздрава.
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