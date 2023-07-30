Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В течение дня установится жаркая погода. Только к вечеру температура воздуха снизится до +21-23 градусов.
Направление ветра будет западным и северо-западным. Скорость ветра не превысит 3-6 метров в секунду.
В понедельник, 31 июля, столбики термометров поднимутся до +33 градусов. Будет солнечно и без осадков.
Ранее метеорологи пообещали похолодание в Ростовской области. Температура воздуха может снизится до +17 градусов.