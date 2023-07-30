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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

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Жара выше +30 градусов вернется в Ростов в воскресенье 30 июля

30 июля 2023, 05:32
Фото: 1MI
Ясная и теплая погода будет в Ростове в воскресенье 30 июля
Температура до +31 градусов поднимется днем в воскресенье, 30 июля, в Ростове, сообщают метеорологи.

В течение дня установится жаркая погода. Только к вечеру температура воздуха снизится до +21-23 градусов.

Направление ветра будет западным и северо-западным. Скорость ветра не превысит 3-6 метров в секунду.

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В понедельник, 31 июля, столбики термометров поднимутся до +33 градусов. Будет солнечно и без осадков.

Ранее метеорологи пообещали похолодание в Ростовской области. Температура воздуха может снизится до +17 градусов.

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