Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
По информации канала, беспилотник самолетного типа рухнул в хуторе Дарагановка, недалеко от Таганрога. Говорится, что загорелись жилой дом и автомобиль.
«Машины сейчас не могут проехать из-за поврежденного асфальта», — пишет канал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее местные жители заявляли, что несколько домов якобы остались без электричества.
Добавим, что в пятницу, 30 июля, на Таганрог упали обломки сбитой украинской ракеты. Из-за этого пострадали 22 человека и оказались повреждены несколько зданий.
Сейчас девять человек остаются в больнице.