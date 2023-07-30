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Жители Ростовской области заявили, что упавший беспилотник повредил дом и дорогу

30 июля 2023, 19:02
Фото: Donland.ru
Жители Ростовской области заявили, что упавший беспилотник повредил дом и дорогу
В Ростовской области упал беспилотник, из-за чего оказались повреждены дом и дорога, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, беспилотник самолетного типа рухнул в хуторе Дарагановка, недалеко от Таганрога. Говорится, что загорелись жилой дом и автомобиль.

«Машины сейчас не могут проехать из-за поврежденного асфальта», — пишет канал. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Появилось видео с моментом падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом
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Жители Ростовской области заявили, что упавший беспилотник повредил дом и дорогу
Видео: ТГ канал Readovka

Ранее местные жители заявляли, что несколько домов якобы остались без электричества.

Добавим, что в пятницу, 30 июля, на Таганрог упали обломки сбитой украинской ракеты. Из-за этого пострадали 22 человека и оказались повреждены несколько зданий.

Сейчас девять человек остаются в больнице.

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