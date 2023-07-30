Змеи появились на набережной в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Горожане увидели, как змея проползла по горячей плитке, после чего залезла в углубление на дереве, растущее возле тротуара. Скорее всего, она искала более прохладное место.
Пользователи в комментариях удивились, как ей удалось забраться на растение. Другие предположили, что это был водяной уж.
«Они везде пролезают, а сейчас жарко, они же хладнокровные, приходится искать, где прохладнее», — пишут ростовчане.
«Фу, гадость какая», — заявили местные жители. В целом из комментариев стало понятно, что горожане оказались не очень довольны увиденным.
Ранее десятки трупов змей нашли жители хутора Ростовской области на берегу карьера.