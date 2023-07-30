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Published Сегодня, 15:58

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Змеи появились на набережной в Ростове-на-Дону

30 июля 2023, 15:58
Фото: Midjourney
Жители Ростова-на-Дону заметили на набережной города змею, которая спокойно ползала по плитке, сообщили они в соцсетях.

Горожане увидели, как змея проползла по горячей плитке, после чего залезла в углубление на дереве, растущее возле тротуара. Скорее всего, она искала более прохладное место.

Пользователи в комментариях удивились, как ей удалось забраться на растение. Другие предположили, что это был водяной уж.

Огромная змея выползла на пешеходный переход в центре Ростова
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«Они везде пролезают, а сейчас жарко, они же хладнокровные, приходится искать, где прохладнее», — пишут ростовчане.

«Фу, гадость какая», — заявили местные жители. В целом из комментариев стало понятно, что горожане оказались не очень довольны увиденным.

Ранее десятки трупов змей нашли жители хутора Ростовской области на берегу карьера.

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