Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Напомним, что в пятницу, 28 июля, российская система ПВО сбила украинскую ракету, обломки которой упали на город. Всего пострадали 22 человека, которым пообещали материальную помощь.
«Принято 51 заявление на 108 граждан на единовременную выплату на первоочередные нужды, а также по утрате имущества. Деньги начнут переводить сегодня», — заявил Фатеев.
Дополнительно, от 22 человек приняли заявления на возмещение вреда здоровью. Власти города попросят у губернатора выделить деньги на оплату пострадавшим.
В данный момент к устранению последствий теракта привлекли 30 единиц техники.