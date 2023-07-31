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Более 100 жителей в Таганроге ждут выплат после взрыва от украинской ракеты

31 июля 2023, 08:51
Фото: rostovgazeta.ru
Более 100 жителей в Таганроге ждут выплат после взрыва от украинской ракеты
В Таганроге 108 человек планируют получить выплаты после совершенного в городе теракта, сообщил в Telegram глава администрации города Андрей Фатеев.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, российская система ПВО сбила украинскую ракету, обломки которой упали на город. Всего пострадали 22 человека, которым пообещали материальную помощь.

«Принято 51 заявление на 108 граждан на единовременную выплату на первоочередные нужды, а также по утрате имущества. Деньги начнут переводить сегодня», — заявил Фатеев.

В Таганроге 18 человек обратились за выплатами после теракта днем 28 июля
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Дополнительно, от 22 человек приняли заявления на возмещение вреда здоровью. Власти города попросят у губернатора выделить деньги на оплату пострадавшим.

В данный момент к устранению последствий теракта привлекли 30 единиц техники.

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