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Бывшего замдиректора южного медцентра заподозрили в афере на 4 млн в Ростове

31 июля 2023, 06:50
Фото: US navy/cc0/wikimedia.org
Бывшего замдиректора южного медцентра заподозрили в афере на 4 млн в Ростове
В Ростове-на-Дону бывшего замдиректора южного медцентра заподозрили в завышении цены при покупке маммографа, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что оборудование приобрели за 19 миллионов рублей, хотя его стоимость начинается от 11 миллионов. Речь идет о контракте, который больница Водников заключила с компанией «Волга-Мед».

«Этими вопросами занимался зам по общим вопросам Виктор Дубровицкий, который якобы подписал бумаги. Однако регуправление казначейства посчитало, что сумма контракта завышена минимум на четыре миллиона рублей», — сказано в сообщении.

В Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах
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Отмечается, что Дубровицкий вину не признает и заявляет, что при нем это оборудование не закупали. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах.

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