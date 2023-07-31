Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Канал пишет, что оборудование приобрели за 19 миллионов рублей, хотя его стоимость начинается от 11 миллионов. Речь идет о контракте, который больница Водников заключила с компанией «Волга-Мед».
«Этими вопросами занимался зам по общим вопросам Виктор Дубровицкий, который якобы подписал бумаги. Однако регуправление казначейства посчитало, что сумма контракта завышена минимум на четыре миллиона рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Дубровицкий вину не признает и заявляет, что при нем это оборудование не закупали. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах.