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Депутат заявил об укреплении систем ПВО в Ростовской области после атаки ВСУ

31 июля 2023, 10:16
Фото: mil.ru
Депутат заявил об укреплении систем ПВО в Ростовской области после атаки ВСУ
В Ростовской области идет усиление систем ПВО, развертываются дополнительные дивизионы, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

По информации СМИ, 30 июля в воскресенье якобы упал беспилотник в хуторе Дарагановка под Таганрогом. До этого в Таганроге упала украинская ракета, сработало ПВО в Азовском районе.

Депутат поясняет, что поводом для атаки Украины стала позиция России о помощи зерном, в том числе, и африканским странам. Отгрузка, в большей степени, идет с южных портов Азова и Таганрога.

Появилось видео с моментом падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом
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«Эти объекты становятся сегодня целями для поражения ВСУ. Но, учитывая произошедшее, в Ростовской области укрепляется система ПВО, развертываются дополнительные дивизионы», — отмечает Виктор Водолацкий.

Собеседник делится мнением, что когда в следующий раз ВСУ попытаются атаковать донские территории, объекты не будут падать в наших городах и хуторах. Их будут сбивать на подлете.

Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях от падения беспилотника в Таганроге.

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