Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
По информации СМИ, 30 июля в воскресенье якобы упал беспилотник в хуторе Дарагановка под Таганрогом. До этого в Таганроге упала украинская ракета, сработало ПВО в Азовском районе.
Депутат поясняет, что поводом для атаки Украины стала позиция России о помощи зерном, в том числе, и африканским странам. Отгрузка, в большей степени, идет с южных портов Азова и Таганрога.
«Эти объекты становятся сегодня целями для поражения ВСУ. Но, учитывая произошедшее, в Ростовской области укрепляется система ПВО, развертываются дополнительные дивизионы», — отмечает Виктор Водолацкий.
Собеседник делится мнением, что когда в следующий раз ВСУ попытаются атаковать донские территории, объекты не будут падать в наших городах и хуторах. Их будут сбивать на подлете.
Ранее RostovGazeta сообщала о последствиях от падения беспилотника в Таганроге.