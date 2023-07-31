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Десятки трупов голубей обнаружили на улице в Ростове-на-Дону

31 июля 2023, 13:17
Фото: pxhere.com
Около 30 трупов голубей обнаружили на улице в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки массово погибают птицы, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, по неизвестной причине погибли около 30 голубей, а их трупы лежат на газоне и тротуарах. Ростовчане предполагают, что птиц могли отравить, но подтверждений этому нет.

«Впервые вижу столько трупов голубев в одном месте и в одно время. Было предположение, что из-за жары, но они не могли одновременно умереть», — пишут горожане.

Они не исключают, что может быть проблема с водой, которую им наливают в кормушки. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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Видео: rostovgazeta.ru

«Самые грязные птицы города, разносят много опасных болезней. Никто их не травит, сами умирают от инфекций», — заявили ростовчане.

«Кто-то, видимо, травит голубей, жалко птиц, много жестоких людей сейчас», — сообщают местные жители.

Ранее зоолог рассказал, почему в Ростове стали массово разбиваться голуби.

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