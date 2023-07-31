Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
По их словам, по неизвестной причине погибли около 30 голубей, а их трупы лежат на газоне и тротуарах. Ростовчане предполагают, что птиц могли отравить, но подтверждений этому нет.
«Впервые вижу столько трупов голубев в одном месте и в одно время. Было предположение, что из-за жары, но они не могли одновременно умереть», — пишут горожане.
Они не исключают, что может быть проблема с водой, которую им наливают в кормушки. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
«Самые грязные птицы города, разносят много опасных болезней. Никто их не травит, сами умирают от инфекций», — заявили ростовчане.
«Кто-то, видимо, травит голубей, жалко птиц, много жестоких людей сейчас», — сообщают местные жители.
Ранее зоолог рассказал, почему в Ростове стали массово разбиваться голуби.