rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля 2023, 08:11

Published 31 июля 2023, 08:11

Modified 20 ноября 2023, 18:59

Updated 20 ноября 2023, 18:59

«Дорого и медленно»: урбанист раскритиковал планы сделать канатную дорогу в Ростове

31 июля 2023, 08:11

Урбанист Зайцев заявил, что канатная дорога в Ростове «никому не нужна»

Сюжет
Эксклюзив
Канатная дорога — это дорогой и медленный транспорт с низкой провозной способностью. Даже если сделать тариф за проезд 100 рублей, жители левого берега Дона все равно будут выбирать автобус, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что в Ростове завершили разработку проекта строительства канатной дороги.

«Полгода назад я уже говорил, что канатная дорога в Ростове никому не нужна. А вместо канатной дороги лучше было бы построить велопешеходный мост через реку Дон», — напоминает Артемий Зайцев.

По словам эксперта, сегодня стало известно, что на Левом берегу реки планируется возвести еще два больших жилых комплекса. Урбанист делится мнением, что такие корректировки сделаны ради возможности продлить канатную дорогу еще дальше, к Гребному каналу.

Урбанист Зайцев заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон
Узнать подробнее

«Я по-прежнему считаю, что канатную дорогу надо делать только в том месте, где нет моста и нельзя его построить», — настаивает собеседник.

В качестве подобного примера урбанист приводит Нижний Новгород. Там заключено концессионное соглашение на строительство канатной дороги длинной 3,34 километра.

Стоимость этого проекта в Нижнем Новгороде составит 4,3 миллиарда рублей. Время пути — 15 минут. А пропускная способность — 10 тысяч пассажиров в сутки. Ввод этого объекта запланирован на 2025 год.

В Ростове-на-Дону подготовили проект территории для канатной дороги
Узнать подробнее

Спикер разъясняет, что таким образом в Нижнем Новгороде тоже хотят соединить две парковые зоны на разных берегах Оки. Однако, по его словам, это тоже слишком дорого, устарело и не является эффективным.

«Нижний Новгород со своим маленьким бюджетом во всем пытается повторять Москву. А нам не надо следовать опыту Нижнего Новгорода. Канатная дорога — это дорогой и медленный транспорт с низкой провозной способностью. И если надо возить людей, то лучше для этого делать велопешеходные мосты, где смогут проехать и велосипеды, и электросамокаты. А сэкономленные на строительстве канатной дороги деньги лучше потратить на реконструкцию исторических зданий — если нам надо привлекать туристов», — резюмирует Зайцев.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему в Ростове никогда не появится метро.

Урбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове никогда не построят подземное метро
Узнать подробнее
Читайте также:
Урбанист рассказал, почему из городской электрички в Ростове не делают наземное метроВ Ростове рядом с канатной дорогой планируют создать рекреационные зоныКанатную дорогу в Ростове могут продлить на одну остановку на левом берегу Дона
#Дарья Демидова#Общество#Город#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Туризм#Благоустройство#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Благоустройство города
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика