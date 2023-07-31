«Нижний Новгород со своим маленьким бюджетом во всем пытается повторять Москву. А нам не надо следовать опыту Нижнего Новгорода. Канатная дорога — это дорогой и медленный транспорт с низкой провозной способностью. И если надо возить людей, то лучше для этого делать велопешеходные мосты, где смогут проехать и велосипеды, и электросамокаты. А сэкономленные на строительстве канатной дороги деньги лучше потратить на реконструкцию исторических зданий — если нам надо привлекать туристов», — резюмирует Зайцев.