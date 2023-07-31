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«Дорого и медленно»: урбанист раскритиковал планы сделать канатную дорогу в Ростове

31 июля 2023, 08:11
Фото: pxhere
«Дорого и медленно»: урбанист раскритиковал планы сделать канатную дорогу в Ростове

Урбанист Зайцев заявил, что канатная дорога в Ростове «никому не нужна»

Канатная дорога — это дорогой и медленный транспорт с низкой провозной способностью. Даже если сделать тариф за проезд 100 рублей, жители левого берега Дона все равно будут выбирать автобус, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что в Ростове завершили разработку проекта строительства канатной дороги.

«Полгода назад я уже говорил, что канатная дорога в Ростове никому не нужна. А вместо канатной дороги лучше было бы построить велопешеходный мост через реку Дон», — напоминает Артемий Зайцев.

По словам эксперта, сегодня стало известно, что на Левом берегу реки планируется возвести еще два больших жилых комплекса. Урбанист делится мнением, что такие корректировки сделаны ради возможности продлить канатную дорогу еще дальше, к Гребному каналу.

Урбанист Зайцев заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон
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«Я по-прежнему считаю, что канатную дорогу надо делать только в том месте, где нет мостов и нельзя построить мост», — настаивает собеседник.«Я по-прежнему считаю, что канатную дорогу надо делать только в том месте, где нет мостов и нельзя построить мост», — настаивает собеседник.
«Я по-прежнему считаю, что канатную дорогу надо делать только в том месте, где нет мостов и нельзя построить мост», — настаивает собеседник.
Фото: rostov-gorod.ru

«Я по-прежнему считаю, что канатную дорогу надо делать только в том месте, где нет моста и нельзя его построить», — настаивает собеседник.

В качестве подобного примера урбанист приводит Нижний Новгород. Там заключено концессионное соглашение на строительство канатной дороги длинной 3,34 километра.

Стоимость этого проекта в Нижнем Новгороде составит 4,3 миллиарда рублей. Время пути — 15 минут. А пропускная способность — 10 тысяч пассажиров в сутки. Ввод этого объекта запланирован на 2025 год.

В Ростове-на-Дону подготовили проект территории для канатной дороги
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Спикер разъясняет, что таким образом в Нижнем Новгороде тоже хотят соединить две парковые зоны на разных берегах Оки. Однако, по его словам, это тоже слишком дорого, устарело и не является эффективным.

«Нижний Новгород со своим маленьким бюджетом во всем пытается повторять Москву. А нам не надо следовать опыту Нижнего Новгорода. Канатная дорога — это дорогой и медленный транспорт с низкой провозной способностью. И если надо возить людей, то лучше для этого делать велопешеходные мосты, где смогут проехать и велосипеды, и электросамокаты. А сэкономленные на строительстве канатной дороги деньги лучше потратить на реконструкцию исторических зданий — если нам надо привлекать туристов», — резюмирует Зайцев.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему в Ростове никогда не появится метро.

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