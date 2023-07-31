Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
По информации канала, это могло случиться во время захода на посадку в аэропорту Минеральных Вод. Говорится, что тогда самолет находился на высоте 120 метров.
«После этого провели осмотр взлетно-посадочной полосы, никаких препятствий не обнаружили. Самолет совершал рейс в воскресенье, 30 июля», — уточнил канал.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не было, она сейчас уточняется.
Ранее с закрытого аэропорта Платов в Ростове-на-Дону вылетели два самолета. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.