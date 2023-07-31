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Экипаж самолета ростовского перевозчика заявил о столкновении с птицей в воздухе

31 июля 2023, 13:30
Фото: pxhere.com
Экипаж самолета ростовского перевозчика заявил о столкновении с птицей в воздухе
Экипаж самолета перевозчика «Азимут», который базируется в Ростове-на-Дону, заявил о возможном столкновении с птицей, пишет Telegram-канал Aviaincident.

По информации канала, это могло случиться во время захода на посадку в аэропорту Минеральных Вод. Говорится, что тогда самолет находился на высоте 120 метров.

«После этого провели осмотр взлетно-посадочной полосы, никаких препятствий не обнаружили. Самолет совершал рейс в воскресенье, 30 июля», — уточнил канал.

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Добавим, что никакой официальной информации об этом не было, она сейчас уточняется.

Ранее с закрытого аэропорта Платов в Ростове-на-Дону вылетели два самолета. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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