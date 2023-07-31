«Из-за того, что этим летом рубль немного сдал позиции на международном рынке, возникли проблемы с ростом цен на газ, нефть. Как следствие, подорожал бензин. И все, что связано с выращиванием и уборкой гречихи с полей — тоже подорожало. Закономерно выросла и цена на итоговый продукт», — объяснила эксперт.