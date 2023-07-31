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Published Сегодня, 13:21

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Экономист Миронова рассказала о повышении цен на гречку в Ростовской области

31 июля 2023, 13:21
Фото: Станислав Шемелов / 1MI
Цены на гречку еще с советских времен для ростовчан — как измеритель стабильности экономки. Однако в 2023 году крупе пророчат подорожание с 41 тысячи рублей за тонну до 45 тысяч рублей.

Как рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова, подорожание гречки связано с девальвацией рубля.

«Из-за того, что этим летом рубль немного сдал позиции на международном рынке, возникли проблемы с ростом цен на газ, нефть. Как следствие, подорожал бензин. И все, что связано с выращиванием и уборкой гречихи с полей — тоже подорожало. Закономерно выросла и цена на итоговый продукт», — объяснила эксперт.

Литр бензина в Ростовской области подорожал на 1,5 рубля за два месяца
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Она добавила, что подорожание гречки в Ростове осенью возможно также из-за того, что к этому периоду пройдет «сезон» крупы и на рынке возникнет ее естественный дефицит.

Ранее RostovGazeta писала о том, что минимальный набор продуктов в Ростовской области подорожал на 9,2%.

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