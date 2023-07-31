Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Как рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова, подорожание гречки связано с девальвацией рубля.
«Из-за того, что этим летом рубль немного сдал позиции на международном рынке, возникли проблемы с ростом цен на газ, нефть. Как следствие, подорожал бензин. И все, что связано с выращиванием и уборкой гречихи с полей — тоже подорожало. Закономерно выросла и цена на итоговый продукт», — объяснила эксперт.
Она добавила, что подорожание гречки в Ростове осенью возможно также из-за того, что к этому периоду пройдет «сезон» крупы и на рынке возникнет ее естественный дефицит.
Ранее RostovGazeta писала о том, что минимальный набор продуктов в Ростовской области подорожал на 9,2%.