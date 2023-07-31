Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Напомним, что за последние дни Украина предприняла ряд попыток атаковать территории Ростовской области. В центре Таганрога упали части сбитой ракеты. В Азовском районе сработало ПВО. В хуторе Дарагановка упал беспилотник.
«На мой взгляд, на любую подобную атаку киевского режима должна быть адекватная реакция, в том числе и военного плана на территории противника. Чтобы каждый такой беспилотник дорого обходился идейным вдохновителям подобных акций», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог объясняет, что ВСУ не случайно в качестве цели выбрали Таганрог. Город соединяет морскими путями не только Ростовскую область, но и юг России с новыми регионами — ДНР, Херсонской и Запорожской областями. В них из Таганрога идут многие грузы.
«А оружие, которым обладает наш противник, позволяет по дальности достигать Таганрога. Пока, полагаю, это их предел в плане километража. Но очевидно, что киевский режим этим не ограничится. Они будут у Запада и дальше просить еще более дальнобойное вооружение. Конечно, возможно, оно у них есть. Но пока они побаиваются им пользоваться — ведь тогда реакция Москвы будет гораздо серьезнее», — делится мыслями эксперт.
Политолог добавляет, что для попыток атаки на дальние расстояния, например, на Москву, Украине требуются большие, советские беспилотники. Они способны пролетать расстояние до двух тысяч километров. Но есть ли такое вооружение у Украины — вопрос остается спорным.
«Для предупреждения подобных попыток атак Ростовской области, как и других регионов, нужно ужесточать наши действия в военном плане. И жестким дипломатическим путем добиваться не участия западных стран в поставках вооружения киевскому режиму. Также необходимо усиливать бдительность на территории России, в том числе, и в Ростовской области. Ведь попытки терактов со стороны киевского режима вполне реальны», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Таганроге могут изменить введенные после взрыва границы зоны ЧС.