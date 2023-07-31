«А оружие, которым обладает наш противник, позволяет по дальности достигать Таганрога. Пока, полагаю, это их предел в плане километража. Но очевидно, что киевский режим этим не ограничится. Они будут у Запада и дальше просить еще более дальнобойное вооружение. Конечно, возможно, оно у них есть. Но пока они побаиваются им пользоваться — ведь тогда реакция Москвы будет гораздо серьезнее», — делится мыслями эксперт.