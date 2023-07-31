Хакер рассказал, почему ростовчанам стоит перестать пользоваться IPhone

«В отличии от Android или Microsoft, IOS — одна из самых закрытых операционных систем. И если в Android можно внести какие-то изменения или скачивать что-то из сторонних ресурсов, то IOS для пользователя закрыта: скачивать и менять что-то можно только в пределах того, что разрешили разработчики Apple. Невозможно даже понять, что еще придет в ваш телефон вместе с новым обновлением, потому что исходный код они скрыли», — предупреждает эксперт.