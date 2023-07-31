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Хакер рассказал, почему ростовчанам стоит перестать пользоваться IPhone

31 июля 2023, 13:12
Фото: pxhere.com
Хакер рассказал, почему ростовчанам стоит перестать пользоваться IPhone
Гаджеты Apple легко взломать и украсть с них данные пользователя, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский хакер-программист Георг Буцуканов.

Георг Буцуканов рассказывает, что утерянные IPhone очень часто оказываются на вторичном рынке электроники.

«Чтобы взломать гаджет, который попал к вам руки даже не нужно быть профессиональным хакером. Если знать, как правильно загуглить инструкцию по взлому — с этим справится даже школьник. Кстати, суд в Бразилии официально обвинил Apple в том, что их гаджеты плохо защищены», — объясняет хакер.

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Георг Буцуканов добавляет, что к учетной записи владельца модного гаджета привязано слишком много личных данных: номер телефона, адрес электронной почты и данные банковской карты. Все это может быть украдено и использовано мошенниками в своих схемах.

«В отличии от Android или Microsoft, IOS — одна из самых закрытых операционных систем. И если в Android можно внести какие-то изменения или скачивать что-то из сторонних ресурсов, то IOS для пользователя закрыта: скачивать и менять что-то можно только в пределах того, что разрешили разработчики Apple. Невозможно даже понять, что еще придет в ваш телефон вместе с новым обновлением, потому что исходный код они скрыли», — предупреждает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что посредники отказываются поставлять гаджеты Apple по параллельному импорту

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