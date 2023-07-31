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Как десантники в Ростове-на-Дону отметят 2 августа в этом году

31 июля 2023, 09:19
Фото: 1MI
Как десантники в Ростове-на-Дону отметят 2 августа в этом году
В 2023 году 2 августа празднуется День ВДВ. В статье представлена информация об истории возникновения праздника и основных традициях, а также в материале можно найти идеи, что подарить десантнику.
Сюжет
Армия РФ

История и традиции праздника

День Воздушно-десантных войск традиционно празднуется в соответствии с указом президента РФ 2 августа. История праздника началась в 1930 году. Эта дата отмечается по всей России, в том числе в Ростове-на-Дону.

В 2023 году отмечается 93-я годовщина со дня образования Воздушно-десантных войск. Этот праздник считается профессиональным, но не предусматривает официального выходного. Торжество празднуется в России, в том числе в Ростове-на-Дону и области, а также в других государствах — членах СНГ. В крупных городах страны устраиваются выступления и концерты, проводятся благотворительные мероприятия и ярмарки.

Для Ростовской области День ВДВ имеет особое значение. В годы ВОВ Воздушно-десантные войска под командованием Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова принимали участие в освобождении Ростовской области. Девиз этих сильных элитных войск: «Никто кроме нас!».

В настоящее время ВДВ является элитой Вооруженных сил российского государства. Второго августа служащие встречаются с однополчанами и товарищами, отдают дань памяти тем, кто погиб во время боевых действий.

В праздничный день на улицах городов можно увидеть бывших и действующих десантников, одетых в форменные береты и тельняшки. В этот праздник у представителей данного рода войск принято есть арбузы. Эта традиция, согласно истории, появилась в конце восьмидесятых годов прошлого века после вывода советских войск из Афганистана.

В 2023 году в Российской Федерации торжество будет отмечаться традиционно 2-го числа последнего месяца лета. Несмотря на то что день является будним (среда), в крупных городах будут проводиться массовые мероприятия, посвященные этому празднику. В частности, в Ростове праздник начинается с возложения цветов памятнику Герою СССР Василию Маргелову, который расположен на 1-й Баррикадной улице, 31, а также к другим мемориалам города. Затем десантники традиционно одетые в яркую военную форму с голубыми беретами и тельняшками, гуляют по городу, отмечают в кафе, проезжают по центральным улицам в автомобилях, размахивая войсковыми флагами. Вечером на эстраде Парка Горького стартует концерт ко Дню ВДВ с участием местных музыкальных и танцевальных коллективов.

История и традиции праздникаИстория и традиции праздника
История и традиции праздника
Фото: 1MI

Что подарить на День ВДВ

За несколько дней до торжества актуальным становится вопрос, что подарить родственнику или другу, который служил в ВДВ. Рекомендовано выбирать презент с учетом взаимоотношений и бюджета, предпочтений военнослужащего.

Идеи для подарков:

  • футболка с надписью — девизом войск или другая сувенирная продукция с символикой данных войск;
  • практичный подарок — кружка или термос, фляга;
  • брелок с эмблемой войск;
  • наушники или радиоуправляемый самолет;
  • качественный костюм для занятий спортом или сертификат на приобретение вещей для тренировок;
  • наручные часы с гравировкой;
  • ремень или тельняшка;
  • флешка или мышь для компьютера;
  • тематически украшенный торт или съедобный букет;
  • запонки или другие ювелирные украшения;
  • путешествие в город, где десантник проходил службу;
  • сертификат на полет в аэротрубе.

Также можно подарить десантнику билет на концерт любимой музыкальной группы или просто прогуляться по улицам родного города Ростова-на-Дону, принять участие в массовых гуляниях, ведь самое главное в подарке — оказание внимания и проявление уважения. Необязательно, чтобы презент был дорогим. Чтобы поздравить человека с профессиональным праздником в 2023 году, можно приобрести специальный собранный бокс с тематическими сувенирами. Такой подарок можно преподнести коллеге или товарищу, близкому человеку.

Что подарить на День ВДВЧто подарить на День ВДВ
Что подарить на День ВДВ
Фото: 1MI
#Военнослужащий#Армия РФ#ВДВ#Ростов-на-Дону
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