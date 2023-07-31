Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
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Updated Сегодня, 09:19
День Воздушно-десантных войск традиционно празднуется в соответствии с указом президента РФ 2 августа. История праздника началась в 1930 году. Эта дата отмечается по всей России, в том числе в Ростове-на-Дону.
В 2023 году отмечается 93-я годовщина со дня образования Воздушно-десантных войск. Этот праздник считается профессиональным, но не предусматривает официального выходного. Торжество празднуется в России, в том числе в Ростове-на-Дону и области, а также в других государствах — членах СНГ. В крупных городах страны устраиваются выступления и концерты, проводятся благотворительные мероприятия и ярмарки.
Для Ростовской области День ВДВ имеет особое значение. В годы ВОВ Воздушно-десантные войска под командованием Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова принимали участие в освобождении Ростовской области. Девиз этих сильных элитных войск: «Никто кроме нас!».
В настоящее время ВДВ является элитой Вооруженных сил российского государства. Второго августа служащие встречаются с однополчанами и товарищами, отдают дань памяти тем, кто погиб во время боевых действий.
В праздничный день на улицах городов можно увидеть бывших и действующих десантников, одетых в форменные береты и тельняшки. В этот праздник у представителей данного рода войск принято есть арбузы. Эта традиция, согласно истории, появилась в конце восьмидесятых годов прошлого века после вывода советских войск из Афганистана.
В 2023 году в Российской Федерации торжество будет отмечаться традиционно 2-го числа последнего месяца лета. Несмотря на то что день является будним (среда), в крупных городах будут проводиться массовые мероприятия, посвященные этому празднику. В частности, в Ростове праздник начинается с возложения цветов памятнику Герою СССР Василию Маргелову, который расположен на 1-й Баррикадной улице, 31, а также к другим мемориалам города. Затем десантники традиционно одетые в яркую военную форму с голубыми беретами и тельняшками, гуляют по городу, отмечают в кафе, проезжают по центральным улицам в автомобилях, размахивая войсковыми флагами. Вечером на эстраде Парка Горького стартует концерт ко Дню ВДВ с участием местных музыкальных и танцевальных коллективов.
За несколько дней до торжества актуальным становится вопрос, что подарить родственнику или другу, который служил в ВДВ. Рекомендовано выбирать презент с учетом взаимоотношений и бюджета, предпочтений военнослужащего.
Идеи для подарков:
Также можно подарить десантнику билет на концерт любимой музыкальной группы или просто прогуляться по улицам родного города Ростова-на-Дону, принять участие в массовых гуляниях, ведь самое главное в подарке — оказание внимания и проявление уважения. Необязательно, чтобы презент был дорогим. Чтобы поздравить человека с профессиональным праздником в 2023 году, можно приобрести специальный собранный бокс с тематическими сувенирами. Такой подарок можно преподнести коллеге или товарищу, близкому человеку.