В 2023 году в Российской Федерации торжество будет отмечаться традиционно 2-го числа последнего месяца лета. Несмотря на то что день является будним (среда), в крупных городах будут проводиться массовые мероприятия, посвященные этому празднику. В частности, в Ростове праздник начинается с возложения цветов памятнику Герою СССР Василию Маргелову, который расположен на 1-й Баррикадной улице, 31, а также к другим мемориалам города. Затем десантники традиционно одетые в яркую военную форму с голубыми беретами и тельняшками, гуляют по городу, отмечают в кафе, проезжают по центральным улицам в автомобилях, размахивая войсковыми флагами. Вечером на эстраде Парка Горького стартует концерт ко Дню ВДВ с участием местных музыкальных и танцевальных коллективов.