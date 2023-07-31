Как почетный гражданин Ростова Тер-Абрамиан издавал «Донскую пчелу» и строил бани

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Именно к таким ярким личностям я бы отнес Ивана (Ованеса) Тер-Абрамиана, которого называли пионером печатного дела в Ростове. Но он же успешно зарабатывал деньги еще и на… банях.
Но обо всем по порядку. Тер-Абрамиан успешно издавал в Ростове газету «Донская пчела», которая выходила в свет с 1876 по 1892 годы. Она была очень популярна в Ростове и Нахичевани. Статьи, которые публиковались в газете, были злободневными, журналисты не боялись острых тем. Часто статьи подписывались так: «Анонимный автор», «Ростовец», «Армянин», «Негласный-гласный», «Ваш знакомый», «Полумаска».
Публиковались письма читателей, что для того времени, для девятнадцатого века, само по себе прогрессивно и революционно, на мой взгляд.
Об Иване (Ованесе) Абрамовиче Тер-Абрамиане очень хорошо сказал легендарный нахичеванский голова Минас Ильич Балабанов. Он произнес проникновенную речь на 15-летнем юбилее «Донской пчелы». Эта пламенная речь Балабанова была опубликована в газете:
«Иван Абрамович приехал лет 20 тому назад из Санкт-Петербурга в Нахичевань с маленькими средствами и, желая посвятить себя общественной деятельности, сначала открыл там довольно богатый магазин, а потом хотел было издавать газету на армянском языке. Но, как видно, он не нашел в Нахичевани достаточно удобной почвы и в силу этого был вынужден переехать в ближайший город Ростов, сохраняя, однако, внутреннюю духовную связь с родственными ему по религии соотечественниками. И вот в продолжение 20 лет здесь, на глазах у всех, своим постоянным честным трудом он приобрел себе солидные средства и завоевал общественное положение…»
Как я писал, Тер-Абрамиан прославился в Ростове еще и своими банями. В работе «Идите вы в баню!» ростовский краевед Оксана Мордовина о банях Тер-Абрамяна пишет следующее:
«Особенной роскошью в устройстве бань в нашем городе отличился потомственный почетный гражданин, основатель первой крупной в Ростове типографии Иван (Ованес) Абрамович Тер-Абрамиан. Он выстроил на Театральной площади (ул. Садовая/пер. Семашко), по продолжению Николаевского переулка (пер. Семашко) новые „ГИГИЕНИЧЕСКИЕ БАНИ“. Сейчас на этом месте здание МРСК Юга Ростовэнерго (ДК „Энергетик“ в недавнем прошлом). Как рассказывалось в газетах 1890 года, „построены бани были по указаниям лучших архитекторов и под личным наблюдением самого Тер-Абрамиана, который, прежде чем приступить к подобному грандиозному предприятию, лично осматривал образцовые бани в России и за границей, а именно в Италии, Австрии и Турции…“ Как видите, почетный гражданин не мог себе позволить предлагать землякам то, чего не опробовал сам и не убедился в пригодности!»
Вообще, надо сказать, что Тер-Абрамиан в нашем городе организовал не просто бани, а целый, как сейчас сказали бы, спа-комплекс и медицинский центр. Почему я так утверждаю? Да потому, что, по данным краеведа Оксаны Мордовиной, в банях Тер-Абрамиана применялось водолечение в косметических и лечебных целях. По совету известного ростовского доктора Рындзюна, посетителям были доступны новейшие методы водолечения того времени. Например, имелся душ Шарко, углекислые ванны, заменяющие нарзан. То есть Тер-Абрамиан создал при своих банях что-то типа санатория. А еще он отвел отдельное помещение для прислуги, имелись также комната для повивальной бабки (!) и буфет с прохладительными напитками. Здесь же, в бане, можно было подстричься, побриться, сделать маникюр, педикюр, посетить массажиста.
Мне кажется, что это круто и креативно даже с точки зрения сегодняшнего дня. Вы только представьте, Тер-Абрамиан в Ростове создал банный центр, в котором можно было не только попить прохладительные напитки или отменный кофе, а привести себя в порядок, полечиться и даже… родить.
Что можно сказать еще? Тер-Абрамиан был по-настоящему выдающимся предпринимателем, который оставил яркий след в нашем городе.
Георгий Багдыков