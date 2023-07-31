Как почетный гражданин Ростова Тер-Абрамиан издавал «Донскую пчелу» и строил бани

Вообще, надо сказать, что Тер-Абрамиан в нашем городе организовал не просто бани, а целый, как сейчас сказали бы, спа-комплекс и медицинский центр. Почему я так утверждаю? Да потому, что, по данным краеведа Оксаны Мордовиной, в банях Тер-Абрамиана применялось водолечение в косметических и лечебных целях. По совету известного ростовского доктора Рындзюна, посетителям были доступны новейшие методы водолечения того времени. Например, имелся душ Шарко, углекислые ванны, заменяющие нарзан. То есть Тер-Абрамиан создал при своих банях что-то типа санатория. А еще он отвел отдельное помещение для прислуги, имелись также комната для повивальной бабки (!) и буфет с прохладительными напитками. Здесь же, в бане, можно было подстричься, побриться, сделать маникюр, педикюр, посетить массажиста.