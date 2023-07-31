rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Изображение материала

«Кто компенсирует ущерб»: ростовчане высказались после падения беспилотника

31 июля 2023, 05:57
Фото: Midjourney

Вопросы появились у ростовчан после падения беспилотника вечером 30 июля

В Ростовской области рухнул беспилотник в хуторе Дарагановка, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Напомним, что вечером в воскресенье, 30 июля, из-за падения беспилотника оказались повреждены крыша здания и автомобиль. По информации губернатора, во время происшествия никто не пострадал.

«Принадлежность БПЛА выясняется. На месте работают специалисты Минобороны», — говорил глава региона.

Автомобиль полностью сгорел в результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка
Узнать подробнее

Пользователи в комментариях начали интересоваться, кто компенсирует размер причиненного ущерба.

«Это кошмарно, у меня родители очень близко живут», — пишут местные жители.

«Когда будут приняты меры, чтобы этого не происходило? С каждым днем все больше и больше», — заявили ростовчане.

Читайте также:
Глава администрации Неклиновского района заявил, что раненых и погибших в результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка Ростовской области нетАвтомобиль полностью сгорел в результате падения беспилотника в хуторе ДарагановкаГубернатор Голубев заявил о падении беспилотника в Ростовской области вечером 30 июля
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Беспилотник#Падение#Автомобиль#Крыша#Ущерб#Соцсети#Губернатор#Минобороны#Комментарии#Меры#Жители#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом
Подпишитесь
Молебен совершили в Таганроге после взрыва в центре города
Сегодня, 04:54
Глава Неклиновского района показал последствия падения БПЛА в хуторе под Таганрогом
Вчера, 20:34
Стало известно о пострадавших в результате падения БПЛА в хуторе под Таганрогом
Вчера, 19:06
Цены на бензин снова взлетели в Ростовской области в июне
Вчера, 17:58
Стало известно, когда пройдут дожди в начале августа в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:21