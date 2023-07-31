Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Напомним, что вечером в воскресенье, 30 июля, из-за падения беспилотника оказались повреждены крыша здания и автомобиль. По информации губернатора, во время происшествия никто не пострадал.
«Принадлежность БПЛА выясняется. На месте работают специалисты Минобороны», — говорил глава региона.
Пользователи в комментариях начали интересоваться, кто компенсирует размер причиненного ущерба.
«Это кошмарно, у меня родители очень близко живут», — пишут местные жители.
«Когда будут приняты меры, чтобы этого не происходило? С каждым днем все больше и больше», — заявили ростовчане.