«Укрофашисты при поддержке специалистов НАТО через свои космические системы наводят свои ракеты, в первую очередь, на портовые сооружения Ростовской области — где есть отгрузка зерна. Это месть шулеров за то, что у них сорвалась зерновая сделка по Одессе», — отмечает Виктор Водолацкий.