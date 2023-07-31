rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Изображение материала

«Месть шулеров»: депутат Водолацкий назвал причину атаки ВСУ Ростовской области

31 июля 2023, 07:35
Фото: Ministryofdefenceua/cc by 4.0
«Месть шулеров»: депутат Водолацкий назвал причину атаки ВСУ Ростовской области

Депутат Водолацкий назвал причину атаки ВСУ Ростовской области местью шулеров

Атака территорий Ростовской области — это безумная месть шулеров, которые управляют Украиной. Месть за то, что у них сорвалась зерновая сделка по Одессе, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Напомним, что в пятницу, 28 июля была совершена попытка ракетной атаки территорий Ростовской области. Ракету сбили над Таганрогом, ее части упали в центре города и взорвались. Следом появилась информация о работе ПВО в Азовском районе. В воскресенье, 30 июля, упал беспилотник в хуторе Дарагановка.

«Укрофашисты при поддержке специалистов НАТО через свои космические системы наводят свои ракеты, в первую очередь, на портовые сооружения Ростовской области — где есть отгрузка зерна. Это месть шулеров за то, что у них сорвалась зерновая сделка по Одессе», — отмечает Виктор Водолацкий.

«Снова?»: ростовчане прокомментировали падение беспилотника 30 июля
Узнать подробнее

Депутат разъясняет, что под прикрытием зерна, параллельные суда в Одессе перевозили вооружение для ВСУ. Теперь они лишились этой возможности.

«А, учитывая, что наш президент заявил о помощи зерном, в том числе и африканским странам, в качестве гуманитарной миссии, большая часть отгрузки зерна идет с южных портов Азова и Таганрога. Здесь огромные зерновые терминалы, которые становятся сегодня целями для атаки ВСУ», — говорит собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что после падения беспилотника 30 июля у ростовчан появился вопрос: «Кто компенсирует ущерб?».

«Кто компенсирует ущерб»: ростовчане высказались после падения беспилотника
Узнать подробнее
Читайте также:
Автомобиль полностью сгорел в результате падения беспилотника в хуторе ДарагановкаЖители Ростовской области заявили, что упавший беспилотник повредил дом и дорогуПоявилось видео с моментом падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом
#Происшествие#Дарья Демидова#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Эксклюзив#Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Азов
Подпишитесь
«Кто компенсирует ущерб»: ростовчане высказались после падения беспилотника
Сегодня, 05:57
Молебен совершили в Таганроге после взрыва в центре города
Сегодня, 04:54
Глава Неклиновского района показал последствия падения БПЛА в хуторе под Таганрогом
Вчера, 20:34
Стало известно о пострадавших в результате падения БПЛА в хуторе под Таганрогом
Вчера, 19:06
Цены на бензин снова взлетели в Ростовской области в июне
Вчера, 17:58
Стало известно, когда пройдут дожди в начале августа в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:21