Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Напомним, что в пятницу, 28 июля была совершена попытка ракетной атаки территорий Ростовской области. Ракету сбили над Таганрогом, ее части упали в центре города и взорвались. Следом появилась информация о работе ПВО в Азовском районе. В воскресенье, 30 июля, упал беспилотник в хуторе Дарагановка.
«Укрофашисты при поддержке специалистов НАТО через свои космические системы наводят свои ракеты, в первую очередь, на портовые сооружения Ростовской области — где есть отгрузка зерна. Это месть шулеров за то, что у них сорвалась зерновая сделка по Одессе», — отмечает Виктор Водолацкий.
Депутат разъясняет, что под прикрытием зерна, параллельные суда в Одессе перевозили вооружение для ВСУ. Теперь они лишились этой возможности.
«А, учитывая, что наш президент заявил о помощи зерном, в том числе и африканским странам, в качестве гуманитарной миссии, большая часть отгрузки зерна идет с южных портов Азова и Таганрога. Здесь огромные зерновые терминалы, которые становятся сегодня целями для атаки ВСУ», — говорит собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что после падения беспилотника 30 июля у ростовчан появился вопрос: «Кто компенсирует ущерб?».