Модернизация инфраструктуры: Почта России построит сортировочный центр в Калининграде

По словам Михаила Волкова, «Почта России» играет не только социальную роль, предоставляя услуги населению во всех уголках России, но также выполняет важную гуманитарную миссию, связывая нашу страну с остальным миром. Генеральный директор компании рассказал, что в Калининградской области несколько последних лет отмечается кратное увеличение потока внутренних и международных почтовых отправлений, включая транзитные. «Модернизация логистической инфраструктуры в регионе позволит нам значительно сократить сроки и повысить качество обработки писем и посылок. А сотрудникам обеспечить современные рабочие места, оснащенные по мировым стандартам», — заявил он.