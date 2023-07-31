Модернизация инфраструктуры: Почта России построит сортировочный центр в Калининграде

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Логистический потенциал Калининградской области ограничивается недостаточными возможностями и производственными мощностями существующего сортировочного центра. Помещения, которые расположены на территории объекта культурного наследия, не отвечают действующим требованиям к технологиям и процессам.
По словам Михаила Волкова, «Почта России» играет не только социальную роль, предоставляя услуги населению во всех уголках России, но также выполняет важную гуманитарную миссию, связывая нашу страну с остальным миром. Генеральный директор компании рассказал, что в Калининградской области несколько последних лет отмечается кратное увеличение потока внутренних и международных почтовых отправлений, включая транзитные. «Модернизация логистической инфраструктуры в регионе позволит нам значительно сократить сроки и повысить качество обработки писем и посылок. А сотрудникам обеспечить современные рабочие места, оснащенные по мировым стандартам», — заявил он.
Как сообщает издание gorod55.ru, запланированный к строительству центр логистики должен обеспечивать прямой доступ к портовой инфраструктуре и комфортный выезд как к городским, так и к областным отделениям.
Согласно заявлению Антона Алиханова, существующий сортировочный центр достиг требуемых параметров касаемо обработки почтовых отправлений, однако препятствием для его работы являются инфраструктурные ограничения. «Создание нового логистического комплекса позволило бы снять все ограничения с точки зрения дальнейшего роста отправлений и обработки почты», — объяснил он.
Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос развития сети региональных отделений почтовой связи. За счет компании завершили ремонт пяти отделений, возвели одно новое, еще в одиннадцати идут работы, которые планируют завершить в этом году. Постоянно повышается качество услуг. В компании отмечают уменьшение количества жалоб граждан, в частности, на две трети сократилось число жалоб на работу отделений (-69%).