На обустройство воинских захоронений Северного кладбища Ростова выделили 3 млн рублей

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
МКУ «Служба городских кладбищ» опубликовало аукцион для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по обустройству воинских захоронении на Аллее Героев Северного кладбища в кварталах № 6 Б/А, № 6 Б/Б, № 6 Б/В. Максимальная стоимость работ составила 3,1 миллиона рублей.
За эти деньги подрядчику предстоит обустраивать родственные и одиночные захоронения со стелами, тумбами и цветниками из черного гранита. Работы необходимо закончить в срок до 16 ноября 2023 года.
Подрядчика выберут 7 августа, прием заявок будет закрыт за три дня до даты подведения итогов.
Ранее ростовчан возмутило состояние Северного кладбища, погребенного под горами мусора.