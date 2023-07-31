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На обустройство воинских захоронений Северного кладбища Ростова выделили 3 млн рублей

31 июля 2023, 18:29
Фото: 1MI
На обустройство воинских захоронений Северного кладбища Ростова выделили 3 млн рублей
В Ростове на обустройство захоронений военнослужащих на Аллее Героев выделили более 3,1 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале закупок.

МКУ «Служба городских кладбищ» опубликовало аукцион для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по обустройству воинских захоронении на Аллее Героев Северного кладбища в кварталах № 6 Б/А, № 6 Б/Б, № 6 Б/В. Максимальная стоимость работ составила 3,1 миллиона рублей.

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За эти деньги подрядчику предстоит обустраивать родственные и одиночные захоронения со стелами, тумбами и цветниками из черного гранита. Работы необходимо закончить в срок до 16 ноября 2023 года.

Подрядчика выберут 7 августа, прием заявок будет закрыт за три дня до даты подведения итогов.

Ранее ростовчан возмутило состояние Северного кладбища, погребенного под горами мусора.

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