Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Напомним, что после падения частей ракеты в центре Таганрога в пятницу, в воскресенье рухнул беспилотник в хуторе Дарагановка — под Таганрогом.
«Сейчас идут тяжелые бои на стыке ДНР и Запорожья. Подобное усиление атак в сторону Таганрога, думаю, связано с желанием украинских военных перекрыть транспортный сухопутный путь в Крым — он проходит мимо Таганрога. А хутор Дарагановка и вовсе находится справа от дороги», — отмечает Евгений Михайлов.
Попытки атаки в сторону Таганрога, по мнению политолога, нацелены на запугивание мирного населения, на создание социального напряжения. В том числе и для того, чтобы люди боялись ехать в Крым.
«Украинские военные так и заявляют, что, дескать, в Таганроге много военных объектов, и он будет подвергаться особому вниманию ВСУ. Но надо понимать, что все их попытки атак — это неизбежные издержки боевых действий. Системы ПВО у нас работают. А сейчас, я уверен, будет предприниматься максимум усилий для увеличения средств ПВО и радиоэлектронной борьбы», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий назвал попытки атак ВСУ Таганрога «местью шулеров».