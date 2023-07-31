rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Изображение материала

«Перекрыть дорогу в Крым»: эксперт разъяснил, почему ВСУ запустили БПЛА под Таганрог

31 июля 2023, 10:17
Фото: mil.ru
«Перекрыть дорогу в Крым»: эксперт разъяснил, почему ВСУ запустили БПЛА под Таганрог

Эксперт Михайлов объяснил, зачем Украина атакует ракетами и беспилотниками Таганрог

Усиление попыток атак на Таганрог со стороны Украины не случайно. Связано оно, вероятно, с одной из целей общего плана украинских военных. А именно — перекрыть транспортный сухопутный путь в Крым, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным отношениям, политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что после падения частей ракеты в центре Таганрога в пятницу, в воскресенье рухнул беспилотник в хуторе Дарагановка — под Таганрогом.

«Сейчас идут тяжелые бои на стыке ДНР и Запорожья. Подобное усиление атак в сторону Таганрога, думаю, связано с желанием украинских военных перекрыть транспортный сухопутный путь в Крым — он проходит мимо Таганрога. А хутор Дарагановка и вовсе находится справа от дороги», — отмечает Евгений Михайлов.

Появилось видео с моментом падения беспилотника в хуторе Дарагановка под Таганрогом
Узнать подробнее

Попытки атаки в сторону Таганрога, по мнению политолога, нацелены на запугивание мирного населения, на создание социального напряжения. В том числе и для того, чтобы люди боялись ехать в Крым.

«Украинские военные так и заявляют, что, дескать, в Таганроге много военных объектов, и он будет подвергаться особому вниманию ВСУ. Но надо понимать, что все их попытки атак — это неизбежные издержки боевых действий. Системы ПВО у нас работают. А сейчас, я уверен, будет предприниматься максимум усилий для увеличения средств ПВО и радиоэлектронной борьбы», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий назвал попытки атак ВСУ Таганрога «местью шулеров».

«Месть шулеров»: депутат Водолацкий назвал причину атаки ВСУ Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Кто компенсирует ущерб»: ростовчане высказались после падения беспилотникаАвтомобиль полностью сгорел в результате падения беспилотника в хуторе ДарагановкаЖители Ростовской области заявили, что упавший беспилотник повредил дом и дорогу
#Спецоперация#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Эксклюзив#Беспилотник упал в хуторе Дарагановка под Таганрогом#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#Дарья Демидова
Подпишитесь
«Месть шулеров»: депутат Водолацкий назвал причину атаки ВСУ Ростовской области
Сегодня, 07:35
Власти в Таганроге попросят денег у губернатора на выплаты раненым от взрыва
Сегодня, 09:37
Появилось видео с места мощного взрыва в Волгодонске утром 31 июля
Сегодня, 09:36
«Психологическая атака»: политолог Базиков высказался о падении БПЛА под Таганрогом
Сегодня, 08:40
«Дорого и медленно»: урбанист раскритиковал планы сделать канатную дорогу в Ростове
Сегодня, 08:11