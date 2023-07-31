«Украинские военные так и заявляют, что, дескать, в Таганроге много военных объектов, и он будет подвергаться особому вниманию ВСУ. Но надо понимать, что все их попытки атак — это неизбежные издержки боевых действий. Системы ПВО у нас работают. А сейчас, я уверен, будет предприниматься максимум усилий для увеличения средств ПВО и радиоэлектронной борьбы», — резюмирует эксперт.