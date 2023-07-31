Политолог Батов разъяснил, чем обусловлены попытки ВСУ атаковать Ростовскую область

Posted 31 июля 2023, 15:48
Published 31 июля 2023, 15:48
Modified 20 ноября 2023, 18:59
Updated 20 ноября 2023, 18:59
Политолог подчеркивает, что попытки Украины атаковать Таганрог, хутор Дарагановку и Азовский район — можно считать ничем иным, как очередным террористическим актом террористического режима Украины.
«Никакого военного смысла эти попытки атак заведомо не имеют. Они нацелены против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Их цель — внушить страх. А это есть терроризм», — отмечает Алим Батов.
Собеседник разъясняет, что в основе природы терроризма, как метода достижения желаемой цели, лежит симбиоз насилия и страха. Украина, по его словам, сегодня преследует эту цель.
«Военные и территориально политические реалии СВО дают основания для системной переоценки текущей ситуации. Пора понять, что ключевой нашей целью является надежное обеспечение безопасности нашей страны, в первую очередь — военными средствами», — делится мыслями политолог.
Спикер напоминает, что конфликт идет между Россией и коллективным Западом. А Украина в нем — это лишь арена конфронтации.
«Однако для Запада этот конфликт максимум может привести к потери гегемонии. А для нас сегодня решаются экзистенциальные вопросы — вопросы будущего страны и будущего нашей нации», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Таганроге могут изменить введенные после взрыва границы зоны ЧС.