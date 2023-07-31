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Политолог Батов разъяснил, чем обусловлены попытки ВСУ атаковать Ростовскую область

31 июля 2023, 15:48
Фото: Mil.gov.ua/cc by 4.0/wikimedia.org
Политолог Батов разъяснил, чем обусловлены попытки ВСУ атаковать Ростовскую область
Попытки ударов ВСУ по территориям Ростовской области не имеют никакого военного смысла. Главное оружие Украины — психологическое. Цели их атак — внушить страх, посеять панику в нашем обществе, сообщил RostovGazeta член Российской ассоциации политической науки, политолог Алим Батов.

Политолог подчеркивает, что попытки Украины атаковать Таганрог, хутор Дарагановку и Азовский район — можно считать ничем иным, как очередным террористическим актом террористического режима Украины.

«Никакого военного смысла эти попытки атак заведомо не имеют. Они нацелены против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Их цель — внушить страх. А это есть терроризм», — отмечает Алим Батов.

Собеседник разъясняет, что в основе природы терроризма, как метода достижения желаемой цели, лежит симбиоз насилия и страха. Украина, по его словам, сегодня преследует эту цель.

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«Военные и территориально политические реалии СВО дают основания для системной переоценки текущей ситуации. Пора понять, что ключевой нашей целью является надежное обеспечение безопасности нашей страны, в первую очередь — военными средствами», — делится мыслями политолог.

Спикер напоминает, что конфликт идет между Россией и коллективным Западом. А Украина в нем — это лишь арена конфронтации.

«Однако для Запада этот конфликт максимум может привести к потери гегемонии. А для нас сегодня решаются экзистенциальные вопросы — вопросы будущего страны и будущего нашей нации», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Таганроге могут изменить введенные после взрыва границы зоны ЧС.

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