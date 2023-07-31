Теперь Пригожин рассказал, что набор бойцов сейчас не ведется, а ЧВК «Вагнер» продолжает работу в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии. По его словам, большая часть бойцов находится в отпуске, так как до этого у них был тяжелый период.