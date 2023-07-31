Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Напомним, что Пригожин вместе с бойцами и на военной технике прибыл в Ростов, где провел весь день 24 июня. Российские власти назвали это вооруженным мятежом, но ситуацию разрешили мирно в рамках переговоров.
Теперь Пригожин рассказал, что набор бойцов сейчас не ведется, а ЧВК «Вагнер» продолжает работу в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии. По его словам, большая часть бойцов находится в отпуске, так как до этого у них был тяжелый период.
«Наши боевые товарищи стремятся вернуться в ЧВК. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе и не планируем осуществлять новый набор», — заявил Пригожин.
Он не исключил вероятность, что все может поменяться и людей снова начнут набирать, но о сроках никакой информации нет.