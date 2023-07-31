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Пригожин рассказал о судьбе ЧВК «Вагнер» после мятежа в Ростове-на-Дону

31 июля 2023, 11:23
Фото: rostovgazeta.ru
Пригожин рассказал о судьбе ЧВК «Вагнер» после мятежа в Ростове-на-Дону
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, ставший организатором вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону, рассказал о планах на ближайшее время, аудиообращение разместил Telegram-канал «Grey_Zone».

Напомним, что Пригожин вместе с бойцами и на военной технике прибыл в Ростов, где провел весь день 24 июня. Российские власти назвали это вооруженным мятежом, но ситуацию разрешили мирно в рамках переговоров.

Теперь Пригожин рассказал, что набор бойцов сейчас не ведется, а ЧВК «Вагнер» продолжает работу в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии. По его словам, большая часть бойцов находится в отпуске, так как до этого у них был тяжелый период.

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«Наши боевые товарищи стремятся вернуться в ЧВК. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе и не планируем осуществлять новый набор», — заявил Пригожин.

Он не исключил вероятность, что все может поменяться и людей снова начнут набирать, но о сроках никакой информации нет.

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