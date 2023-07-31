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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Прогноз политолога о выборах в украинский парламент и возможном мирном договоре

31 июля 2023, 07:09
Политолог и профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов поделился своим прогнозом относительно выборов в украинский парламент и перспективы заключения мирного договора.

В интервью с ИА RuNews24.ru, он отметил, что в Украине есть силы, желающие улучшения отношений с Россией.

Он указал, что российский рынок сбыта был значимым для украинской предпринимательской среды до 2014 года. Однако он выразил скепсис относительно проведения выборов в стране. Боевые действия на части территории и массовое отсутствие населения после этих событий делают их проведение сложным с электоральной точки зрения. По мнению эксперта, даже в пограничном составе, Зеленский не сможет выиграть выборы, и он будет вынужден отменить их.

Относительно дальнейшего развития ситуации, Баширов предполагает, что будет заключен мирный договор, включающий не только Украину, но и США, Китай, НАТО-Евросоюз и Россию.

Стоит отметить, что это лишь мнение одного эксперта, и реальные события могут развиваться иначе. Ситуация в Украине остается сложной и динамичной, и её дальнейшее развитие будет зависеть от множества факторов и обстоятельств.

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