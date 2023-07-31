Прогноз политолога о выборах в украинский парламент и возможном мирном договоре

Он указал, что российский рынок сбыта был значимым для украинской предпринимательской среды до 2014 года. Однако он выразил скепсис относительно проведения выборов в стране. Боевые действия на части территории и массовое отсутствие населения после этих событий делают их проведение сложным с электоральной точки зрения. По мнению эксперта, даже в пограничном составе, Зеленский не сможет выиграть выборы, и он будет вынужден отменить их.