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«Психологическая атака»: политолог Базиков высказался о падении БПЛА под Таганрогом

31 июля 2023, 08:40
Фото: mil.ru
«Психологическая атака»: политолог Базиков высказался о падении БПЛА под Таганрогом

Политолог Базиков заявил, что Украина хочет запугать жителей Ростовской области

Беспилотники ВСУ долетают не только до территорий Ростовской области, но и до Москвы. Этим Украина пытается оказать психологическое давление на жителей, запугивая мирных граждан, сообщил RostovGazeta политолог Роман Базиков.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, ракету сбили над Таганрогом. Ее части упали в центре города. Следом появилась информация о работе ПВО в Азовском районе. В воскресенье, 30 июля, беспилотник упал в хуторе Дарагановка.

Политолог делится мнением, что попытки ВСУ совершать атаки по территориям Ростовской области могут продолжаться и дальше.

«Подобное же было раньше. Вспомните, как в 2022 году под Таганрогом сбивали ракету. Просто сейчас ВСУ стали более активно себя вести», — отмечает Базиков.

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В воскресенье, 30 июля, беспилотник упал в хуторе Дарагановка.В воскресенье, 30 июля, беспилотник упал в хуторе Дарагановка.
В воскресенье, 30 июля, беспилотник упал в хуторе Дарагановка.В воскресенье, 30 июля, беспилотник упал в хуторе Дарагановка.
В воскресенье, 30 июля, беспилотник упал в хуторе Дарагановка.В воскресенье, 30 июля, беспилотник упал в хуторе Дарагановка.
В воскресенье, 30 июля, беспилотник упал в хуторе Дарагановка.
Фото: ТГ канал Администрация Неклиновского района

По словам собеседника, Украина заявила, что контрнаступление ведет уже давно — два месяца.

«Только не очень успешно. Поэтому и делает попытки атаковать территории Ростовской области. Думаю, что подобные удары чисто военных целей особо не имеют. Даже если бы БПЛА куда-то долетело — это не тот уровень массовости обстрелов, которые могут иметь военно-тактические или военно-стратегические последствия. Здесь, скорее всего, используется элемент психологического давления — запугивание жителей донского края», — комментирует политолог.

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