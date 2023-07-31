Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:54
Напомним, что в пятницу, 28 июля, ракету сбили над Таганрогом. Ее части упали в центре города. Следом появилась информация о работе ПВО в Азовском районе. В воскресенье, 30 июля, беспилотник упал в хуторе Дарагановка.
Политолог делится мнением, что попытки ВСУ совершать атаки по территориям Ростовской области могут продолжаться и дальше.
«Подобное же было раньше. Вспомните, как в 2022 году под Таганрогом сбивали ракету. Просто сейчас ВСУ стали более активно себя вести», — отмечает Базиков.
По словам собеседника, Украина заявила, что контрнаступление ведет уже давно — два месяца.
«Только не очень успешно. Поэтому и делает попытки атаковать территории Ростовской области. Думаю, что подобные удары чисто военных целей особо не имеют. Даже если бы БПЛА куда-то долетело — это не тот уровень массовости обстрелов, которые могут иметь военно-тактические или военно-стратегические последствия. Здесь, скорее всего, используется элемент психологического давления — запугивание жителей донского края», — комментирует политолог.