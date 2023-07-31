«Только не очень успешно. Поэтому и делает попытки атаковать территории Ростовской области. Думаю, что подобные удары чисто военных целей особо не имеют. Даже если бы БПЛА куда-то долетело — это не тот уровень массовости обстрелов, которые могут иметь военно-тактические или военно-стратегические последствия. Здесь, скорее всего, используется элемент психологического давления — запугивание жителей донского края», — комментирует политолог.