Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Приобрести «уколы красоты» на Wildberries сегодня может любой человек. Стоимость такой ампулы составит порядка трех тысяч рублей. Для сравнения, цена на популярный, проверенный десятилетиями филлер, который невозможно приобрести в свободной продаже без медицинского образования, составляет порядка 8-9-и тысяч рублей.
Отзывы покупателей данного продукта на Wildberries пестрят разнообразием. Очевидно, что не имеющие медицинского образования и определенного опыта красотки, рискнули самостоятельно сделать себе «уколы красоты». И, если верить отзывам, остались очень довольны.
«До этого я только себе и маме делала обыкновенные уколы. А тут такое и при минимальных затратах. Однозначно буду заказывать этот товар по необходимости», — восхищается покупательница Ксения.
Девушка Лолита добавляет, что в первый свой опыт увеличила губы сестре. А теперь и себе собирается «творить эту красоту».
Несмотря на восхищение приобретенным товаром, встречается и негативная информация. Одни сообщают, что «филлер ужасный», «препарат — плохой», не аргументируя свое мнение. Другие подчеркивают, что содержимое ампул вскрыто, а иглы — грязные.
«Ни для кого не секрет, что отзывы на Wildberries покупаются. Нередко, для пущей убедительности, их дополняют красивыми фотографиями „до“ и „после“. Не исключаю, что эти фото могут давать продавцу сами производители препарата. Да и такие фотографии легко найти у мастеров по соцсетям. Поэтому доверять восторженным отзывам не стоит», — отмечает ростовский блогер, продюсер онлайн курсов Екатерина Бачерикова.
Эксперты сходятся во мнении, что насторожить должен и тот факт, что на Wildberries представлено много откровенно «паленой» продукции.
«Поэтому покупать медицинские препараты, которые, тем более, надо колоть в лицо — я бы там точно не стала», — делится мнением собеседница.
В среде фармацевтов по поводу свободной продажи филлеров разгорелись бурные обсуждения.
«Что в голове у тех людей, которые покупают непонятно что и сами себе вводят эти уколы?» — удивляются сотрудники аптек.
Такие препараты, по их словам, во избежание серьезных последствий, недопустимы к свободной продаже. Не случайно, их не продают в аптеках.
«Филлеры должны транспортироваться и храниться при определенном температурном режиме. Я очень сомневаюсь, что этот температурный режим соблюдается в интернет магазинах», — подчеркивает ростовский косметолог Елена Карасевич.
Однако, по словам собеседницы, несмотря на вопрос о соблюдении температурного режима и качестве самого препарата, делать уколы красоты в лицо недопустимо в домашних условиях — самому себе, без медицинского образования, знания анатомии и необходимого опыта.
Косметолог подчеркивает, что при выполнении укола красоты опасности могут подстерегать на каждом этапе. Несведущий человек может запросто сломать иглу при уколе. Существует риск попасть в вену. И если это в итоге приведет к передавливанию сосуда, то начнется некроз тканей — необратимое последствие.
«Нельзя исключать и аллергические реакции. Например, Отек Квинке. Нейтрализовать его в домашних условиях практически невозможно. Не зря же у каждого косметолога есть аптечка с препаратами для вывода человека из анафилактического шока. Это и кордиамин, и адреналин, и роторасширитель», — говорит Елена Карасевич.
Более того, эксперт предупреждает и о возможности появления отсроченных отеков, когда губы начинают вдруг доставать носа.
В беседе с косметологом выяснилось, что делать уколы в лицо далеко не просто. Существует великое множество нюансов, не зная которые, вместо ожидаемой красоты, можно получить страшные осложнения.
«Например, филлеры бывают разные — монофазные, бифазные. Если у человека стоит один филлер, а ему уколоть другой, между ними может возникнуть конфликт. Не все филлеры дружат друг с другом. Реакция может быть непредсказуемая», — разъясняет косметолог.
Собеседница добавляет, что, помимо филлеров, наибольшую опасность для ростовчанок представляет и свободная продажа в интернет-магазинах производных ботулотоксинов.
«Это еще опаснее. Такие препараты надо уметь правильно разводить. А если их будет делать обыватель, то реакцией может стать птоз, или вообще глаз закроется», — предупреждает косметолог.
Еще одной далеко не безопасной процедурой эксперты называют введение липолитиков. Это препараты для коррекции фигуры и пропорций лица. Сегодня они широко используются в косметологии. Они призваны разрушать жировые клетки и улучшать состояние кожи. Часто такие процедуры называют естественным физиологическим процессом, при котором жиры расщепляются на составляющие.
«Но никто не предупреждает о том, что липолитики, прямые и непрямые, можно применять далеко не всем. Они могут спровоцировать панкреатит, обострение желчнокаменной болезни, привести к движению камней в желчном пузыре. И это тоже очень опасно», — говорит Елена Карасевич.
Очевидно, что в стремлении стать красавицей, ростовчанки решаются на разные процедуры, не задумываясь о дальнейших последствиях.
А желание прекрасной половины человечества выглядеть привлекательно, все больше становится поводом для пиар-манипуляций косметологов. И хотя в попытках «улучшить себя» нет ничего зазорного, эксперты рекомендуют ростовчанкам перед уколами красоты тщательно взвешивать возможные риски для здоровья.
Ранее RostovGazeta сообщала, как косметологов Ростова проверили представители Фонда «Черный шприц», и чем это обернулось на самом деле.