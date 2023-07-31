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«Птоз и некроз»: косметолог предупредила ростовчанок о последствиях «уколов красоты»

31 июля 2023, 18:11
Фото: pxhere.com
«Птоз и некроз»: ростовский косметолог предупредила о последствиях уколов красоты

Фармацевтов из Ростова возмутила продажа на Wildberries ампул с «уколами красоты»

Фармацевтов из Ростова возмутила продажа на Wildberries ампул с филлерами. По заверениям продавца, эти уколы красоты можно делать для коррекции очертаний лица, заполнения объема щек, скул, и даже для увеличения губ. Чем такие уколы могут обернуться на практике — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Сам себе косметолог

Приобрести «уколы красоты» на Wildberries сегодня может любой человек. Стоимость такой ампулы составит порядка трех тысяч рублей. Для сравнения, цена на популярный, проверенный десятилетиями филлер, который невозможно приобрести в свободной продаже без медицинского образования, составляет порядка 8-9-и тысяч рублей.

Отзывы покупателей данного продукта на Wildberries пестрят разнообразием. Очевидно, что не имеющие медицинского образования и определенного опыта красотки, рискнули самостоятельно сделать себе «уколы красоты». И, если верить отзывам, остались очень довольны.

«До этого я только себе и маме делала обыкновенные уколы. А тут такое и при минимальных затратах. Однозначно буду заказывать этот товар по необходимости», — восхищается покупательница Ксения.

Фото: Pxhere.com

Девушка Лолита добавляет, что в первый свой опыт увеличила губы сестре. А теперь и себе собирается «творить эту красоту».

Несмотря на восхищение приобретенным товаром, встречается и негативная информация. Одни сообщают, что «филлер ужасный», «препарат — плохой», не аргументируя свое мнение. Другие подчеркивают, что содержимое ампул вскрыто, а иглы — грязные.

«Ни для кого не секрет, что отзывы на Wildberries покупаются. Нередко, для пущей убедительности, их дополняют красивыми фотографиями „до“ и „после“. Не исключаю, что эти фото могут давать продавцу сами производители препарата. Да и такие фотографии легко найти у мастеров по соцсетям. Поэтому доверять восторженным отзывам не стоит», — отмечает ростовский блогер, продюсер онлайн курсов Екатерина Бачерикова.

Эксперты сходятся во мнении, что насторожить должен и тот факт, что на Wildberries представлено много откровенно «паленой» продукции.

«Поэтому покупать медицинские препараты, которые, тем более, надо колоть в лицо — я бы там точно не стала», — делится мнением собеседница.

Девушка Лолита добавляет, что в первый свой опыт увеличила губы сестре. А теперь и себе собирается «творить эту красоту».Девушка Лолита добавляет, что в первый свой опыт увеличила губы сестре. А теперь и себе собирается «творить эту красоту».
Девушка Лолита добавляет, что в первый свой опыт увеличила губы сестре. А теперь и себе собирается «творить эту красоту».
Фото: wikimedia.org
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Домашний опыт: «за» или «против»

В среде фармацевтов по поводу свободной продажи филлеров разгорелись бурные обсуждения.

«Что в голове у тех людей, которые покупают непонятно что и сами себе вводят эти уколы?» — удивляются сотрудники аптек.

Такие препараты, по их словам, во избежание серьезных последствий, недопустимы к свободной продаже. Не случайно, их не продают в аптеках.

«Филлеры должны транспортироваться и храниться при определенном температурном режиме. Я очень сомневаюсь, что этот температурный режим соблюдается в интернет магазинах», — подчеркивает ростовский косметолог Елена Карасевич.

Однако, по словам собеседницы, несмотря на вопрос о соблюдении температурного режима и качестве самого препарата, делать уколы красоты в лицо недопустимо в домашних условиях — самому себе, без медицинского образования, знания анатомии и необходимого опыта.

делать уколы красоты в лицо недопустимо в домашних условиях — самому себе, без медицинского образования, знания анатомии и необходимого опыта.делать уколы красоты в лицо недопустимо в домашних условиях — самому себе, без медицинского образования, знания анатомии и необходимого опыта.
делать уколы красоты в лицо недопустимо в домашних условиях — самому себе, без медицинского образования, знания анатомии и необходимого опыта.
Фото: 1MI

В чем опасность?

Косметолог подчеркивает, что при выполнении укола красоты опасности могут подстерегать на каждом этапе. Несведущий человек может запросто сломать иглу при уколе. Существует риск попасть в вену. И если это в итоге приведет к передавливанию сосуда, то начнется некроз тканей — необратимое последствие.

«Нельзя исключать и аллергические реакции. Например, Отек Квинке. Нейтрализовать его в домашних условиях практически невозможно. Не зря же у каждого косметолога есть аптечка с препаратами для вывода человека из анафилактического шока. Это и кордиамин, и адреналин, и роторасширитель», — говорит Елена Карасевич.

Более того, эксперт предупреждает и о возможности появления отсроченных отеков, когда губы начинают вдруг доставать носа.

В беседе с косметологом выяснилось, что делать уколы в лицо далеко не просто. Существует великое множество нюансов, не зная которые, вместо ожидаемой красоты, можно получить страшные осложнения.

«Например, филлеры бывают разные — монофазные, бифазные. Если у человека стоит один филлер, а ему уколоть другой, между ними может возникнуть конфликт. Не все филлеры дружат друг с другом. Реакция может быть непредсказуемая», — разъясняет косметолог.

Собеседница добавляет, что, помимо филлеров, наибольшую опасность для ростовчанок представляет и свободная продажа в интернет-магазинах производных ботулотоксинов.

«Это еще опаснее. Такие препараты надо уметь правильно разводить. А если их будет делать обыватель, то реакцией может стать птоз, или вообще глаз закроется», — предупреждает косметолог.

«А если их будет делать обыватель, то реакцией может стать птоз, или вообще глаз закроется», — предупреждает косметолог.«А если их будет делать обыватель, то реакцией может стать птоз, или вообще глаз закроется», — предупреждает косметолог.
«А если их будет делать обыватель, то реакцией может стать птоз, или вообще глаз закроется», — предупреждает косметолог.
Фото: pxhere.com
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О чем молчат косметологи

Еще одной далеко не безопасной процедурой эксперты называют введение липолитиков. Это препараты для коррекции фигуры и пропорций лица. Сегодня они широко используются в косметологии. Они призваны разрушать жировые клетки и улучшать состояние кожи. Часто такие процедуры называют естественным физиологическим процессом, при котором жиры расщепляются на составляющие.

«Но никто не предупреждает о том, что липолитики, прямые и непрямые, можно применять далеко не всем. Они могут спровоцировать панкреатит, обострение желчнокаменной болезни, привести к движению камней в желчном пузыре. И это тоже очень опасно», — говорит Елена Карасевич.

Очевидно, что в стремлении стать красавицей, ростовчанки решаются на разные процедуры, не задумываясь о дальнейших последствиях.

А желание прекрасной половины человечества выглядеть привлекательно, все больше становится поводом для пиар-манипуляций косметологов. И хотя в попытках «улучшить себя» нет ничего зазорного, эксперты рекомендуют ростовчанкам перед уколами красоты тщательно взвешивать возможные риски для здоровья.

И хотя в попытках «улучшить себя» нет ничего зазорного, эксперты рекомендуют ростовчанкам перед уколами красоты тщательно взвешивать возможные риски для здоровья.И хотя в попытках «улучшить себя» нет ничего зазорного, эксперты рекомендуют ростовчанкам перед уколами красоты тщательно взвешивать возможные риски для здоровья.
И хотя в попытках «улучшить себя» нет ничего зазорного, эксперты рекомендуют ростовчанкам перед уколами красоты тщательно взвешивать возможные риски для здоровья.
Фото: pxhere.com

Ранее RostovGazeta сообщала, как косметологов Ростова проверили представители Фонда «Черный шприц», и чем это обернулось на самом деле.

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