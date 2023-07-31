«Ни для кого не секрет, что отзывы на Wildberries покупаются. Нередко, для пущей убедительности, их дополняют красивыми фотографиями „до“ и „после“. Не исключаю, что эти фото могут давать продавцу сами производители препарата. Да и такие фотографии легко найти у мастеров по соцсетям. Поэтому доверять восторженным отзывам не стоит», — отмечает ростовский блогер, продюсер онлайн курсов Екатерина Бачерикова.