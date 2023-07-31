Распродажи — возможность обновить гардероб без ущерба для кошелька

Перед началом распродажи рекомендуется провести ревизию своего гардероба и составить список недостающих вещей. Это поможет сосредоточиться на необходимых покупках и избежать лишних трат на ненужные вещи. Также важно выделить конкретную сумму на обновления и придерживаться этой рамки, чтобы не перебрать с расходами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».