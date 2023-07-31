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Ростовская область вошла в топ-5 регионов России по градпотенциалу в 2023 году

31 июля 2023, 17:42
Фото: 1MI
Ростовская область вошла в топ-5 регионов России по градпотенциалу в 2023 году
Ростовская область вошла в пятерку федеральных лидеров по градостроительному потенциалу в 2023 году, об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Минстрой объявил, что по итогам первого полугодия 2023 года предельная площадь запланированного жилищного строительства составила около 412 миллионов квадратных метров. Этот на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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В Минстрое уточнили список участков земли, обладающих наибольшим градостроительным потенциалом — предельно допустимыми параметрами будущей застройки. Такие участки выявили в Москве, Тюменской, Новосибирской, Московской и Ростовской областях. Предельно допустимая площадь застройки в Ростовской области составила 16,1 миллиона квадратных метров, лидером рейтинга стала Москва, где допустимые параметры застройки составили 29,4 миллиона квадратных метров.

Ранее риэлторы рассказали, как обстоит ситуация на рынке недвижимости Ростова, и почему пустует каждая вторая квартира в нераспроданных новостройках.

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