Стали известны детали об инциденте с отравлением детей на Алтае

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Она сделала такой вывод на основании отзывов о лагере в интернете и фотографий, которые ей присылала дочь.
Как пишет NEWS.ru, женщина рассказала, что ее дочь впервые отдыхала в лагере «Горный орленок» и жаловалась на питание. При этом по фото была видна явная антисанитария в номерах. По словам Стенниковой, как только у ее дочери начались проблемы, она начала изучать отзывы об учреждении в интернете.
Она отметила, что 31 июля группа вернулась домой и ее ребенок находится в удовлетворительном состоянии, но у нее наблюдаются боли в области желудка. У девочки была температура, рвота и тошнота. Единичные жалобы начали поступать с 25 июля, а тремя днями позднее начался пик заболевания.
«Спасибо вожатым и тренеру, именно они выхаживали детей. Сегодня из лагеря выехали последние дети, но они продолжают готовиться к следующему заезду. Я с девушкой одной переписывалась, они на следующей неделе едут туда. Администратор лагеря говорит, что все отлично у них», — рассказала мать воспитанницы.
30 июля текущего года по решению Роспотребнадзора была приостановлена деятельность лагеря «Горный орленок» после массового отравления детей кишечной инфекцией. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Общее количество отравившихся детей 67.