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Стали известны детали об инциденте с отравлением детей на Алтае

31 июля 2023, 10:48
Фото: 1MI
Мирослава Стенникова, мама одного из отравившихся в лагере «Горный орленок» ребенка, рассказала, что раньше в учреждении также были проблемы с соблюдением санитарных мер.

Она сделала такой вывод на основании отзывов о лагере в интернете и фотографий, которые ей присылала дочь.

Как пишет NEWS.ru, женщина рассказала, что ее дочь впервые отдыхала в лагере «Горный орленок» и жаловалась на питание. При этом по фото была видна явная антисанитария в номерах. По словам Стенниковой, как только у ее дочери начались проблемы, она начала изучать отзывы об учреждении в интернете.

Она отметила, что 31 июля группа вернулась домой и ее ребенок находится в удовлетворительном состоянии, но у нее наблюдаются боли в области желудка. У девочки была температура, рвота и тошнота. Единичные жалобы начали поступать с 25 июля, а тремя днями позднее начался пик заболевания.

«Спасибо вожатым и тренеру, именно они выхаживали детей. Сегодня из лагеря выехали последние дети, но они продолжают готовиться к следующему заезду. Я с девушкой одной переписывалась, они на следующей неделе едут туда. Администратор лагеря говорит, что все отлично у них», — рассказала мать воспитанницы.

30 июля текущего года по решению Роспотребнадзора была приостановлена деятельность лагеря «Горный орленок» после массового отравления детей кишечной инфекцией. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Общее количество отравившихся детей 67.

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