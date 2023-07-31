Стали известны детали об инциденте с отравлением детей на Алтае

Как пишет NEWS.ru, женщина рассказала, что ее дочь впервые отдыхала в лагере «Горный орленок» и жаловалась на питание. При этом по фото была видна явная антисанитария в номерах. По словам Стенниковой, как только у ее дочери начались проблемы, она начала изучать отзывы об учреждении в интернете.